Nach dem Wettkampf in Meersburg liegt nun der Fokus von Emma Sawade und Linda Zimmer vom TV Bochingen auf dem Internationalen Deutschen Turnfest in Leipzig.

Beim „Rhythmic Cup“ der Rhythmische Sportgymnastik in Meersburg stellten einige Gymnastinnen des TV Bochingen ihr Können unter Beweis.

In der Altersklasse (Ak) 10B trat Sophy Grenz an und erreichte mit einer soliden Leistung den fünften Platz.

Amy Konstanzer und Alena Himmelspach waren ebenfalls am Start. Trotz starker Konkurrenz sicherten sich die zwei Gymnastinnen den vierten und fünften Platz.

In der Ak 13-15B war Linda Zimmer für den TV Bochingen gemeldet. Mit einer sauberen Darbietung erreichte sie den sechsten Platz.

Emma Sawade landet auf dem Treppchen

Den größten Erfolg des Tages erzielte Emma Sawade in der Altersklasse ab 16 Jahren. Die T ochter der Bundestrainerin Isabell Sawade zeigte eine ausdrucksstarke Performance und sicherte sich so den dritten Platz.

Der Wettkampf in Meersburg war für die Gymnastinnen des TV Bochingen eine wertvolle Erfahrung. Besonders Linda Zimmer und Emma Sawade konnten wertvolle Wettkampfpraxis sammeln.

In Leipzig werden 80 000 Aktive erwartet

Denn in gut einer Woche steht für die beiden mit ihrer Teilnahme beim Internationalen Deutschen Turnfest in Leipzig ein absoluter Höhepunkte auf dem Programm. Die Veranstaltung ist mit rund 80 000 Aktiven und Hunderttausenden Besuchern „die größte Wettkampf- und Breitensportveranstaltung der Welt“, heißt es auf der Homepage des Events. Das Turnfest findet in diesem Jahr vom 28. Mai bis 1. Juni in Leipzig statt.

In diesem Zeitraum sind zahlreiche Wettkämpfe in den verschiedensten Sportarten geplant, unter anderem auch in der Rhythmische Sportgymnastik mit Emma Sawade und Linda Zimmer vom TV Bochingen.

Auch die Turn-EM findet in Leipzig statt

Außerdem steigt im Rahmen des Turnfest auch die diesjährige Turn-EM (26. bis zum 31. Mai) in Leipzig. Als Austragungsstätte der EM ist die Leipziger Messe vorgesehen. Auch ein Großteil der Wettkämpfe und Mitmachangebote des Turnfestes sollen dort stattfinden, heißt es vom Veranstalter.

Unterdessen fand am 18. Mai in Schmiden ein weiterer Wettkampf für die jüngeren Gymnastinnen des TV Bochingen statt.

Bochingerinnen auch in Schmiden am Start

In der Ak 8A nahm Mira Uzunyakup teil und sicherte sich den neunten Platz. In der Ak 9B gingen gleich mehrere Gymnastinnen des TV Bochingen an den Start und lieferten starke Leistungen ab. Malia Eggenweiler belegte den siebten Platz, Melisa Soley Kaya wurde Sechste. Elicia Pomorin zeigte ebenfalls eine sehr gute Leistung und sicherte sich den fünften Platz, was in der stark besetzten Altersklasse einen großen Erfolg darstellt. Mira Ekemen glänzte mit einer exzellenten Darbietung und landete verdient auf dem dritten Platz.