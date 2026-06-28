Rheingaudi in Rheinfelden: Abschalten und abfeiern bei der Ballermann-Party

Drei Tage lang verwandelte sich der Festplatz Tutti Kiesi in Rheinfelden bei der „Rheingaudi“ wieder in eine pulsierende Partyzone.
Den Auftakt machte am Donnerstagabend eine Tribute Night mit zwei Coverbands. Die Hardrock-Formation „Donnerbalken“ sowie die dem deutschen Punkrock verschriebene Gruppe „Alex im Westerland“ rockten die Bühne im Tutti Kiesi bis Mitternacht. Am Freitag wartete Rheingaudi mit einer Premiere auf: erstmals im Programm gab es eine EDM (Electronic Dance Music)- und Techno-Party.