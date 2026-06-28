Rheingaudi in Rheinfelden: Abschalten und abfeiern bei der Ballermann-Party

Drei Tage lang verwandelte sich der Festplatz Tutti Kiesi in Rheinfelden bei der „Rheingaudi“ wieder in eine pulsierende Partyzone.

Den Auftakt machte am Donnerstagabend eine Tribute Night mit zwei Coverbands. Die Hardrock-Formation „Donnerbalken“ sowie die dem deutschen Punkrock verschriebene Gruppe „Alex im Westerland“ rockten die Bühne im Tutti Kiesi bis Mitternacht. Am Freitag wartete Rheingaudi mit einer Premiere auf: erstmals im Programm gab es eine EDM (Electronic Dance Music)- und Techno-Party.

Ausgelassene Stimmung Höhepunkt des dreitägigen Festivals war jedoch wieder einmal die Ballermann-Party am Samstag. Ikke Hüftgold, Isi Glück, Anna Maria Zimmermann, DJ Robin, Carolina, Calvin Kleinen sowie viele andere Interpreten aus der Szene sorgten auf dem Festivalgelände für ausgelassene Stimmung und eine gehörige Portion Malle-Feeling.

Bis zu 39 Grad

Nach dem Ausscheiden von Frank Räuber aus der Geschäftsführung der Rheingaudi lag die Verantwortung in den alleinigen Händen von Martin Schmähling, der mit seinem Team alle Hände voll zu tun hatte. Die Hitze mit bis zu 39 Grad stellte die Organisatoren, die Künstler, das Publikum sowie die Technik vor große Herausforderungen. „Wir haben zusätzliche Wassersprenkler installiert, einen Trinkwasseranschluss gelegt, mehr Schirme aufgestellt und spritzen vor der Bühne immer wieder mit Wasserschläuchen in die Menge“ erläutert Schmähling die Maßnahmen. Eine Absage des Festivals stand nie zur Diskussion.

Was gibt’s Neues an der Rheingaudi? Schmähling: „Wir haben die Bühne umgestellt, eine größere Leinwand installiert und den VIP-Bereich vergrößert.“ Der Festival-Chef hätte beim Auftakt am Donnerstag mehr Gäste erwartet, der Freitagabend war sehr gut besucht, ebenso die Ballermann-Party am Samstag. „Insgesamt bin ich sehr zufrieden.“ Das Festival hat natürlich viele Stammgäste, aber: „Wir hatten überraschend viele Neuanmeldungen.“

„Alles ruhig und friedlich“

Die Helfer vom DRK musste am Freitag und Samstag jeweils einmal eingreifen, keine Ar-beit hatten die Security-Leute. „Alles ruhig und friedlich“ bestätigten am späten Samstagabend zwei Polizeibeamte. Wie eigentlich immer.

„Wo sind die Hände? Alle Hände nach oben!“ „Wer von Euch hat gute Laune? Habt Ihr Bock zu feiern?“ „Wo sind die Männer, wo sind die Ladies, wo sind die Berufsalkoholiker?“ Niemand würde im Alltag bei der letzten Frage die Hand heben. Hier ist es anders. Keiner auf dem Gelände hier würde Songtexte wie „Ich find Dich obergeil in Deinem Oberteil. Wenn’s nach mir geht, könnt’s auch ohne sein“ als sexistisch kritisieren oder sich Gedanken darüber machen, wie sinnbefreit der eine oder andere Text ist. „Ballermann“ bedeutet Abschalten, Urlaub vom Alltag, Eintauchen in die Partywelt Mallorcas. Einfach Spaß haben.

Das begeisterungsfähige Publikum dankte es den Malle-Stars, streckte bereitwillig die Hände in die Höhe und sang oder grölte lauthals mit. „Zicke Zacke, Zicke Zacke – hoi, hoi, hoi“ oder „Einer geht noch, einer geht noch rein.“

Gassenhauer zum Mitsingen

Aber auch bekannte Gassenhauer wie „Komm, hol das Lasso raus“ oder „Johnny Depp.“ Die Ballermann-Party war für alle ein gelungener Abend. Auch Organisator Schmähling huschte trotz allen Stresses ein zufriedenes Lächeln übers Gesicht.