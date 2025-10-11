Rettungseinsätze in Grenzach-Wyhlen: Wider Willen nach Lörrach statt nach Basel

Dass man im Notfall ins Basler Unispital statt ins Lörracher Kreiskrankenhaus gebracht wird, kann man nicht verlangen. Grund ist das Sozialversicherungsrecht.
Hintergrund ist einerseits die Tatsache, dass die gesetzliche Vorgabe, dass hauptamtliche Einsatzkräfte im Notfall in maximal zwölf Minuten vor Ort sein müssen, in der Doppelgemeinde vergleichsweise häufig gerissen wird. Andererseits gibt es offenbar öfter Probleme, wenn Notfallpatienten vom Rettungsdienst ins Kreiskrankenhaus Lörrach und nicht ins Basler Unispital gebracht werden, obwohl sie dies wünschten, weil sie zum Beispiel dementsprechend versichert seien.