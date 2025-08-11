Restlos ausverkauft: Dieser Rekord wird beim Metalacker Tennenbronn gebrochen

Nichts geht mehr: „Wir sind komplett ausverkauft“, sagt Danny Barowka, Pressesprecher des Metalacker-Festivals.
Pickepackevoll wird es also einmal mehr beim Metalacker 2025 im Trombach werden. Dieser findet am Freitag, 29. August, und Samstag, 30. August, statt. Das Team ist derzeit schon mitten in den Vorbereitungen. Die ersten Aufbauarbeiten haben bereits begonnen, damit es den Besuchern an nichts fehlen wird. „So früh waren wir noch nie ausverkauft“, freut sich Barowka. Sonst habe es immer noch Tickets an den Abendkassen gegeben.