Restlos ausverkauft: Dieser Rekord wird beim Metalacker Tennenbronn gebrochen

Pickepackevoll wird es also einmal mehr beim Metalacker 2025 im Trombach werden. Dieser findet am Freitag, 29. August, und Samstag, 30. August, statt. Das Team ist derzeit schon mitten in den Vorbereitungen. Die ersten Aufbauarbeiten haben bereits begonnen, damit es den Besuchern an nichts fehlen wird. „So früh waren wir noch nie ausverkauft“, freut sich Barowka. Sonst habe es immer noch Tickets an den Abendkassen gegeben.

Das wird dieses Mal nicht mehr der Fall sein. Es gibt also weder an der Abendkasse Restkarten noch wird es einen weiteren Online-Verkauf geben. Das Gleiche gilt auch für die Campingtickets, die ebenfalls restlos vergriffen sind.

Emil Bulls als Headliner

Start ist am Freitag um 17 Uhr, Darker Half werden ab 17.30 Uhr als erste Band aufspielen. Headliner am Freitag sind Emil Bulls, bevor Aephanemer gegen 1.30 Uhr das Programm beenden.

Es gibt keine Tickets mehr. Foto: Metalacker

Weiter geht es am Samstag mit dem Frühschoppen, zu dem das Edelweiß-Echo ab 10 Uhr aufspielen wird. Beinhart wird es dann wieder ab 15.30 Uhr, wenn Greyback an der Reihe sein wird. The Halo Effect treten ab 22.15 Uhr als Headliner auf. Die letzte Band beim Metalacker 2025 werden Unprocessed sein, die gegen 0.15 Uhr beginnen werden.