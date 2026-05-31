Repair-Café feiert Geburtstag: Seit einem Jahrzehnt wird hier getüftelt

Das Lahrer Repair-Café ist eine Erfolgsgeschichte. Mit Hilfe zahlreicher ehrenamtlicher Reparateure bekommen defekte Geräte, Möbel oder auch Fahrräder eine zweite Chance.
Unter dem Motto „Gemeinsam reparieren statt alleine wegwerfen“ lädt das Repair-Café im Bürgerzentrum Stadtmühle nun schon seit zehn Jahren zum Tüfteln ein. Einmal im Monat geht es hier nicht nur gegen die Wegwerfmentalität und für Nachhaltigkeit, es ist auch ein Ort des Zusammenkommens. Von Anfang an dabei waren Edwin Fischer, Hanne Kaiser-Munz und Manfred Kaiser. Die drei sind Teil eines fünfköpfigen Teams, das sich um die Organisation des Repair-Cafés kümmert. Beim Pressegespräch im Bürgerzentrum geben sie einen Einblick hinter die Kulissen. Sie erklären, was sich verändert hat und erzählen, welche emotionalen Geschichten oft hinter den Reparaturen stehen.