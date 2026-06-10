Relegation zur Kreisliga A: Die Spvgg Bad Teinach-Zavelstein wittert ihre große Chance

Der FV Calw will auf jeden Fall die Kreisliga A halten – muss aber mit einer bis in die Haarspitzen motivierten Spvgg Bad Teinach-Zavelstein rechnen.

FV Calw – Spvgg Bad Teinach-Zavelstein (Donnerstag, 18.15 Uhr in Simmersfeld). Die einen (Spvgg Bad Teinach-Zavelstein) konnten sich schon seit Wochen auf die Teilnahme an der Relegation vorbereiten, die anderen (FV Calw) hofften noch nach dem Abpfiff am letzten Spieltag im Baumannstadion auf eine positiv Nachricht, in Form des erlösenden Tors für den SC Neubulach im Spiel beim TSV Altensteig, der dem A-Ligisten den Gang nach Simmersfeld erspart hätte.

„Es ist schon brutal, wenn man vier Mannschaften hinter sich lässt und dann um den Klassenerhalt spielen muss“, tat sich Lorenzo Puccarelli schwer, seine Enttäuschung zu verbergen. 3:1 hatte seine Elf ihr letztes Spiel gewonnen, am Ende hat ein Punkt gefehlt, um über das bessere Torverhältnis auf Platz acht vorzurücken.

Das sagt Lorenzo Puccarelli

„Relegation spielen ist ein ganz anderes Thema als das Spiel heute“, wollte der FV-Coach den Heimsieg gegen den TSV Simmersfeld nicht überbewerten. „Für die ging es um nichts mehr, da war die Luft raus.“

Mit neun Siegen, vier Unentschieden und einem fast ausgeglichenen Torverhältnis von 42:43 Treffern hat der A-Ligist die Saison beendet, die nächste verspricht noch spannender zu werden.

Wenn der VfL Ostelsheim nicht aufsteigt, zu den Absteigern TSV Möttlingen, SG Oberreichenbach/Würzbach auch noch der SV Althengstett dazu kommen sollte, dann lockt in der nächsten Saison einschließlich Gechingen II, VfL Stammheim und dem SC Neubulach ein ganzer Berg von Spielen in allernächster Umgebung.

Trainingsbesuch ist gut

„Wir werden nochmals alles geben, die Mannschaft ist fit, der Trainingsbesuch ist gut, wir haben die Chance, die Klasse zu halten“, gab sich Lorenzo Puccarelli, der den gesperrten Visar Miftari (Geb-Rot) ersetzen muss, optimistisch.

Relegationsgegner Spvgg Bad Teinach-Zavelstein war zusammen mit dem TSV Neuhengstett ungeschlagen durch die Kreisliga B2 marschiert. 78 Punkte aus 28 Spielen, drei Unentschieden und keine Niederlage garniert mit 131:27 Toren, da könnte man eigentlich mit breiter Brust an die Dielstraße in Simmersfeld anreisen. Aber, viele Fans hatten die Qualität in der B2 kritisch beäugt, da gleich vier Mannschaften im „Flex System“ gespielt hatten.

Eberhard Hahn blickt zurück

„Ich wünsche mir, dass die Jungs sich für das Spiel nochmals richtig zusammenreißen“, so der Ehrenpräsident Eberhard Hahn der Spvgg Bad Teinach-Zavelstein. Ein Zeitfenster von fast zwei Generationen hatte Hahn in seine „Spvgg“ investiert, jetzt hofft er natürlich, dass die ganze „TZ“-Familie von Jörg Mast über Günter Schönthaler, Oliver Türk, Bernd Rentschler bis Andreas Hirsch am Donnerstag hinter der Elf steht.

Und Hahn wäre nicht Hahn, hätte er nicht ganz tief in die Geschichte der SpVgg zurückgeblickt. „Vor 31 Jahren, 1995, hatten wir die erste Relegation gespielt und gegen Zagreb Nagold und den SV Iselshausen gewonnen und damit ein Goldenes Zeitalter für die „TZ“ unter Trainer wie Heinz Kirchherr und dem leider viel zu früh verstorbenen Jürgen Beppo Keppler eingeläutet“, so der Ehrenpräsident.

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Den aktuell verantwortlichen Spielertrainer Jörg Schilling (10 Tore) beschäftigen vor dem Spiel natürlich ganz andere Gedanken. Den FV Calw kommen lassen, oder selbst das Spiel bestimmen? Oder will der Coach mit seinem starken Sturm um Fabian Padubrin (33), Matthias Rentschler (19) und Jonathan Pfrommer (11 Tore) beim defensiv relativ stabilen A-Ligisten Fehler provozieren?

Man darf gespannt sein, wen das Ergebnis am Ende für die taktischen Überlegungen belohnt. Eines scheint jedoch vorab schon klar zu sein: Die „TZ-Familie“ will in Simmersfeld nicht nur für die nötige Stimmung sorgen, sie will gewinnen.