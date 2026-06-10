Relegation zur Kreisliga A: Die Spvgg Bad Teinach-Zavelstein wittert ihre große Chance

Der FV Calw will auf jeden Fall die Kreisliga A halten – muss aber mit einer bis in die Haarspitzen motivierten Spvgg Bad Teinach-Zavelstein rechnen.
FV Calw – Spvgg Bad Teinach-Zavelstein (Donnerstag, 18.15 Uhr in Simmersfeld). Die einen (Spvgg Bad Teinach-Zavelstein) konnten sich schon seit Wochen auf die Teilnahme an der Relegation vorbereiten, die anderen (FV Calw) hofften noch nach dem Abpfiff am letzten Spieltag im Baumannstadion auf eine positiv Nachricht, in Form des erlösenden Tors für den SC Neubulach im Spiel beim TSV Altensteig, der dem A-Ligisten den Gang nach Simmersfeld erspart hätte.