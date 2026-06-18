Relegation: WFV erlaubt kurzfristige Verlegungen – wegen Hitze

Die zu erwartende Hitze am Wochenende könnte die Anstoßzeiten der Relegationsspiele in Württemberg durcheinanderbringen: Der WFV erlaubt kurzfristige Verlegungen.

Bis zu 33 Grad sagt der Wetterbericht für dieses Wochenende voraus – und darauf reagiert der Württembergische Fußballverband nun. In einer Pressemitteilung gab er am Mittwoch bekannt, dass die anstehenden Relegationsspiele mit Blick auf die zu erwartende Hitze auch kurzfristig auf den Vormittag oder in die Abendstunden verlegt werden dürfen. „Der Spieltag ist allerdings alternativlos“, unterstreicht der WFV.

Die Anstoßzeiten der beiden Relegationsspiele im Fußballbezirk Nordschwarzwald bleiben jedoch wie ursprünglich vorgesehen bestehen. „Das Spiel am Samstag in Wittershausen ist ohnehin schon auf 17 Uhr terminiert“, sagt Bezirkspressesprecher Ulrich Bernhard über die Begegnung zwischen dem VfL Ostelsheim und dem SV Althengstett.

Knackiger ist das Spiel zwischen den SF Gechingen und dem TSV Straßberg im Sulzer Albeckstadion, das wird am Sonntag um 15 Uhr und damit in der größten Hitze des Tages angepfiffen. Bezirksspielleiter Martin Stede habe Kontakt mit beiden Vereinen aufgenommen, „da kam aber keine Einigung über eine zeitliche Verschiebung zustande“, so Bernhard.

FC Holzhausen noch unklar

Bislang noch nicht klar ist, was mit dem Relegationsspiel zwischen dem FC Holzhausen und dem südbadischen SC Lahr am Sonntag (15 Uhr) in Holzhausen passieren wird. Hier ist laut Bernhard für eine Verlegung der WFV in Stuttgart zuständig.

Der Verband wirbt indes noch einmal dafür, mehrere Trinkpausen während der Spiele durchzuführen. Auch sollen Zuschauer an einen Hitze- und Sonnenschutz denken.