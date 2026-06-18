Relegation: WFV erlaubt kurzfristige Verlegungen – wegen Hitze

Die zu erwartende Hitze am Wochenende könnte die Anstoßzeiten der Relegationsspiele in Württemberg durcheinanderbringen: Der WFV erlaubt kurzfristige Verlegungen.
Bis zu 33 Grad sagt der Wetterbericht für dieses Wochenende voraus – und darauf reagiert der Württembergische Fußballverband nun. In einer Pressemitteilung gab er am Mittwoch bekannt, dass die anstehenden Relegationsspiele mit Blick auf die zu erwartende Hitze auch kurzfristig auf den Vormittag oder in die Abendstunden verlegt werden dürfen. „Der Spieltag ist allerdings alternativlos“, unterstreicht der WFV.