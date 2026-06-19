Rekordrennen in Urach: Kirchwald wird zum Hotspot für Mountainbiker

180 Starter, perfekte Bedingungen und starke Lokalmatadore – das Rennen des Ski-Clubs zum „Schwarzwälder Mountain Bike Cup“ begeistert Teilnehmer und Zuschauer.
Im Rahmen der Rennserie „Schwarzwälder Mountain Bike Cup“ fand am 14. Juni das diesjährige Bike-Rennen in Urach statt. Mit rund 180 Startern verzeichnete der Ski-Club Urach einen Teilnehmerrekord, was natürlich mit dem Bombenwetter, der tollen Strecke, einer einwandfreien Organisation und der speziellen Art des Rennens zu tun hatte. Das schreibt der Ski-Club in einer Pressemitteilung.