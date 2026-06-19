Rekordrennen in Urach: Kirchwald wird zum Hotspot für Mountainbiker

Im Rahmen der Rennserie „Schwarzwälder Mountain Bike Cup“ fand am 14. Juni das diesjährige Bike-Rennen in Urach statt. Mit rund 180 Startern verzeichnete der Ski-Club Urach einen Teilnehmerrekord, was natürlich mit dem Bombenwetter, der tollen Strecke, einer einwandfreien Organisation und der speziellen Art des Rennens zu tun hatte. Das schreibt der Ski-Club in einer Pressemitteilung.

Schon früh morgens radelten zig Biker in den Uracher Kirchwald hoch, um die Strecke anzuschauen und zu testen. Am Vormittag starteten die Altersklassen U13 bis U19 jeweils männlich und weiblich. Jeder Teilnehmer durfte die Strecke zweimal fahren. Die bessere Zeit wurde gewertet. Stefan Lubowitzki sorgte für beste Stimmung und informierte gleichzeitig über die aktuellen Platzierungen und Zeiten und warf immer mal wieder auch einen Blick auf das Gesamtklassement. Durchweg gute Platzierungen holten sich die SC-Urach-Fahrer.

Vom Hang aus verfolgen diese jungen Sportler die Rennen der anderen Teilnehmer beim Bike-Rennen in Urach. Foto: Ski Club Urach

Den Heimvorteil optimal ausgenutzt haben die Mädchens. Bei der Klasse U17 weiblich landete Jule Andris aus Hinterzarten auf dem zweiten Platz. Lilli Winterhalder siegte bei den U11er-Mädchen und auch bei den U9-Mädchen dominierten die Uracherinnen. Jara Nitz siegte vor Pauline Winterhalder.

Dieses Jahr durfte immer der Führende in der jeweiligen Klasse auf dem Hot Seat Platz nehmen und bekam eine Sonnenbrille geschenkt. Das war für alle Teilnehmer natürlich ein Höhepunkt. Bei den U100-Klasse, dem „Jedermann‑Jederfrau-Rennen“, fuhr Daniel Kuß auf den zweiten Platz, auch seine Frau Daniela fuhr ein super Rennen, so der Ski-Club. Insgesamt war das Rennen ein erfolgreiches Event. „Immer wieder erstaunlich, was ein solch kleines Dorf so alles auf die Beine stellen kann“, freuen sich die SC-Verantwortlichen über den großen Erfolg.