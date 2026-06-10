Reisende aus Weil am Rhein: Reisegruppe bekommt in der Bretagne und Normandie viel zu sehen

1 Die Reisegruppe schaute sich die Kathedrale von Chartres an. Foto: Tonio Paßlick Eine elftägige Reise gab es für eine Gruppe der VHS Weil am Rhein. Besucht wurden unter anderem Villandry und Chartres.







Link kopiert



Eine elftägige Studienreise in die Normandie und die Bretagne verband eine Gruppe der Volkshochschule (VHS) Weil am Rhein mit einer Stippvisite in die Gärten von Villandry an der Loire und in Chartres während der vergangenen beiden Wochen. Von der schönen normannischen Innenstadt von Rouen über die Burg und die Kathedralen von Wilhelm dem Eroberer in Caen bis zum D-Day-Museum in Arromanches und dem beeindruckenden Mont Saint-Michel reichten die Ziele in der Normandie für die Teilnehmer aus der weiteren Region.