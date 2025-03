1 Journalist und Buchautor Reinhard Keck bei einem seiner Besuche in Freudenstadt. Foto: H. Kuhnert

Journalist Reinhard Keck aus Freudenstadt hat eine Lesereise über London geschrieben.









Es ist eine – journalistisch distanzierte – Liebeserklärung an eine faszinierende Stadt geworden: an London. In der Reihe „Lesereisen“ ist im Picus Verlag mit „London“ jetzt eine neue Reise erschienen, ein handliches Buch, durchaus und mit viel Vergnügen auch ohne die Anstrengungen einer Reise bequem zu Hause zu lesen. Geschrieben von Reinhard Keck (44), geboren und aufgewachsen in Freudenstadt.