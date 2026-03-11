Regionalverband Nordschwarzwald: Entscheidung zu möglichen Windkraft-Standorten ist endlich gefallen

Der Teilregionalplan Windenergie ist beschlossen: Die Verbandsversammlung des Regionalverbands Nordschwarzwald erfüllt ihre Pflicht und macht den Weg frei für erneuerbare Energien.
Nach jahrelanger Vorarbeit und noch einmal drei Stunden Diskussionen war es am Mittwoch soweit: Die Verbandsversammlung des Regionalverbands Nordschwarzwald hat den Teilregionalplan Windenergie bei ihrer Sitzung in Mühlacker (Enzkreis) beschlossen. Dort finden sich nun die Gebiete in den Landkreisen Calw, Freudenstadt, Enz und der Stadt Pforzheim, wo vorrangig Windräder gebaut werden sollen.