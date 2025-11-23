Regionaler Wärmegipfel: Wärmewende im Landkreis Lörrach als Zukunftsinvestition

Das interkommunale Vorgehen im Landkreis Lörrach hält viele Chancen, aber auch wirtschaftliche Risiken bereit. Das zeigte die Debatte beim „ Regionalen Wärmegipfel“.
Beim Regionalen Wärmegipfel 2025 des Landkreises Lörrach im Fritz-Gebäude der Roche in Grenzach-Wyhlen ist am Freitag der interkommunale Ausbau der Wärmenetze von unterschiedlichen Seiten beleuchtet worden. Es gab Vorträge zum Projekt, einen Blick über die Grenze sowie eine Podiumsdiskussion an der auch Thekla Walker, Ministerin für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft in Baden-Württemberg, teilnahm.