Regio-S-Bahn in Basel: So sollen mehr Menschen auf die Schiene gebracht werden

Der Bahnausbau in Basel soll weiter vorangehen. Ein wichtiges Element dabei: Die unterirdische Durchmesserlinie, die auf sich warten lässt.
Die Grünen wollen nicht langfristige Projekte wie die unterirdische Durchmesserlinie zwischen dem Bahnhof Basel SBB und dem Badischen Bahnhof abwarten. Stattdessen setzen sie sich dafür ein, bereits kurz- bis mittelfristige Angebotsverbesserungen der Trinationalen S-Bahn Basel zu erreichen. Dafür haben die Grünen gleich in vier Regionalparlamenten – in beiden Basel, Aargau und Solothurn – zwei fast gleichlautende Vorstöße eingebracht, wie die vier Kantonalparteien in einer gemeinsamen Mitteilung schreiben.