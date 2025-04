Um 18.50 Uhr ging bei der Freiwilligen Feuerwehr Albstadt, genauer der Abteilung Ebingen, die Meldung ein, dass Rauch aus dem Urnenhaus am Friedhof Ebingen aufsteige.

Wie Einsatzleiter Michael Lüdke vor Ort mitteilte, habe wohl eine Kerze, die mit Grünschmuck versehen war, das trockene Dekorationsmaterial in Brand gesetzt. Ein Eingreifen der Feuerwehr sei Mangels Brandmaterial nicht mehr nötig gewesen.

Die Wehrleute, die mit zehn Mann und zwei Fahrzeugen vor Ort waren, belüfteten das Gebäude und übergaben es einem Mitarbeiter des Friedhofes. Sachschaden entstand auf den ersten Blick keiner.

Einsätze auf dem Friedhof selten

Lüdke betonte, dass Einsätze auf dem Friedhof sehr selten seien. Er selbst könnte sich nicht einmal an eine Hand voll Alarmierungen erinnern. Anders in Tailfingen: Dort rückten die Kollegen am Sonntag zu einem Glutnest in einem Grüngut-Container am Waldfriedhof aus. Auch dort hielt sich der Schaden jedoch in Grenzen.