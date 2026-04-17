Rathaus-Sanierung in Fischingen: Jetzt sind die Bürger gefragt

Das alte Rat- und Schulhaus braucht Zuwendung. Sanierung und Umbau sind angesagt. Damit alles in eine zukunftsfähige Richtung geht, sollen die Bürger mit ins Boot.
Den griffigen Slogan „Bürgerbeteiligung Rathaus – Fischingen plant gemeinsam“ hat Ortsvorsteher Jürgen Huber anlässlich der Sanierung und dem Umbau des Rathauses zum Bürgerzentrum ausgegeben. Dabei er erinnert sich an die Zeit zurück, als es um den Umbau der jetzigen „Wehrsteinhalle“ ging – und sich die Bürger überdurchschnittlich an der Veranstaltung im Narrenheim beteiligten.