Rohrdorf will keine höheren Grundsteuer-Einnahmen

1 Die Rohrdorfer Räte stimmten entgegen dem allgemeinen Trend für Aufkommensneutralität bei der Grundsteuer. Foto: Thomas Fritsch

Der Rohrdorfer Gemeinderat strebt bei den Einnahmen der Grundsteuer A und B Aufkommensneutralität an. Für die betroffenen Bürger können sich die Summen dennoch erhöhen.









Link kopiert



Entgegen dem Trend, an den Stellschrauben des Hebesatzes der Grundsteuer A und B zu drehen, strebt Rohrdorf in diesem Punkt Aufkommensneutralität an.