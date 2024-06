Raser-Kontrolle in Horb: Blitzer an der Baustelle Hochbrücke – fies oder gerecht?

Blitzer an der Baustelle Hochbrücke – fies oder gerecht?

Raser-Kontrolle in Horb

1 Fiese Nummer oder nicht? Der kleine „Mini-Blitzer“ wurde auch ziemlich am Ende der Baustelle Richtung Autobahn aufgebaut. Foto: Müller

Erstmals war die Hochbrücken-Baustelle Ziel einer Blitzer-Aktion. War das eine fiese Nummer oder musste dort durchgegriffen werden? Darum hat die Stadt Horb jetzt dort „zugeschlagen“.









Erst Tempo 50, dann 30 – langsam schlängelt man sich als Verkehrsteilnehmer an der Baustelle Hochbrücke ader B 32 zwischen Nordstetten und Horb vorbei. Gerade bergab tun sich viele schwer, das Tempo auf 30 zu halten. Und von hinten drängeln schon andere, weil sie lieber schneller vorankommen wollen. Klar ist: Nur wenige halten sich in der Regel ganz genau an die Geschwindigkeitsvorgaben.