Raiffeisen Kinzigtal: 1,2 Millionen Euro für neue „Weinzeit“

Die Raiffeisen Kinzigtal hat auf ihr 90-jähriges Bestehen geblickt. Innerhalb eines sich verändernden Markts werde es zunehmend schwieriger, positive Ergebnisse zu erzielen.
Trockene Regularien eingebettet in ein gemütliches Beisammensein: Das kündigte Moderator Markus Knoll für die Hauptversammlung zum 90-jährigen Bestehen der Raiffeisen Kinzigtal am Mittwochabend in der voll besetzten Stadthalle an. Daten und Zahlen gab es angerichtet an Kürbiscremesuppe, Hirschragout und Zwetschgencrumble vom Oberwolfacher „Hirschen“ mit begleitender Weinprobe, Wahlen und Regularien, getoppt von Joshua Trefzers Saxofonklängen und Comedy der „Kirchplatzschnallen“.