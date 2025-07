Bei der 4. Etappe des „Interstuhl-Cup“ in Wilflingen war einiges geboten, was auch daran lag, dass der Radfahrverein sein 100-jähriges Jubiläum feierte.

Die Mannschaft Fratelli, die in der Etappe in Geislingen das Rennen dominierte, war beim Hauptrennen der Elite Amateure und Junioren in Wilflingen nicht am Start. Von Beginn an gab es ein schnelles Rennen über 27 Runden gleich 83,7 Kilometern.

In der Schlussphase attackierte Joscha Slongo von der Deißlinger Radlerlust, ihm folgte Aaron Berliner vom Pfeil Magstadt. Das Duo harmonierte wie ein Schweizer Uhrwerk und im Nu war ein Vorsprung von über eine Minute herausgefahren. Letztlich konnte Joscha Slongo Aaron Berliner noch abschütteln und gewann mit 16 Sekunden Vorsprung. Der Sprint der Verfolger gewann Stephan Duffner vom RC Villingen.

Gesamtführung ausgebaut

Mit dem Sieg sicherte sich Joscha Slongo auch den Bezirksmeistertitel Straße und baute den Vorsprung in der Gesamtwertung des „Interstuhl-Cup“ weiter aus. In der Wertung der Bezirksmeisterschaft wurde Stephan Duffner zweiter und Tobias Wellandt von The Quality Group (Platz 17 im Rennen) holte sich die Bronzemedaille. Moritz Merz RC Villingen konnte sich auf Rang 22 platzieren, seine Vereinskameraden Dominik Greiner kam auf Platz 24, Marc-Pascal Kirchner Platz 26, Sebastian Mick, Platz 31, Kay Wipf Platz 32, und Mathias Gummich Rang 41. David Keller und Florian Motzer von der Deißlinger Radlerlust, die ihre erste Rennsaison bestreiten zeigten ein beherztes Rennen. David Keller wurde 28. und Florian Motzer wurde 44.

Auftakt mit Senioren-Serie

Eröffnet wurde der Renntag mit der Senior-Serie wo auch die Frauenklassen mit am Start waren. Die Amazonen ließen sich nicht von der Routine der Senioren nicht erschrecken und mischten vorne kräftig mit. Richard Schlude (RV Pfeil Magstadt) und Heiko Gerike (RSC Kempten) setzten sich entscheidend ab.

Der Zielsprint gewann Schlude vor Gerike der damit seinen Etappensieg von Villingen wiederholte. Auf den dritten Platz kam Katrin Weber vom FCC Bodensee und war damit beste weibliche Fahrerin. Ulrich Bock von The Quality Group RSV Tailfingen konnte seine Top Ten Platzierung von Geislingen nicht wiederholen und wurde 15. Joachim Broghammer vom RSV Sulgen belegte Rang 21.

Hentschel siegt knapp

Bei der Master-Serie bildeten sich zu Beginn zwei Gruppen. Als Daniel Hentschel in der ersten Gruppe das Tempo verschärfte, übernahmen Daniel Hentschel vom RV Empfingen und Alexander Bühler KJC Ravensburg die Spitze. Zum Schluss sicherte sich Hentschel mit drei Sekunden Vorsprung den Sieg vor Alexander Bühler. Auf Rang drei kam Stefan Huggenberger vom Team Laura.

Masters-Wertung

In der Wertung der Bezirksmeisterschaft der Masterklasse sicherte sich Daniel Hentschel auch den Titel, die Silbermedaille ging an Marcus Bangert vom TSV Baiersbronn (Platz sieben im Rennen) und die Bronzemedaille an Thomas Halter The Quality Group RSV Tailfingen (Platz acht im Rennen). Roland Kienzler vom RC Villingen wurde in der Master Serie 14.