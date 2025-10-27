Radschnellweg Basel-Schopfheim: Der RS 7 wird weitergeplant – aber zunächst nicht überall

Der Bau des Radschnellweg RS7 weiterverfolgt werden – aber nur noch abschnittsweise. Dies hat der Kreistag beschlossen. Grund sind die Kosten.
Der Beginn der förmlichen Planung für die Vorzugstrasse des RS7 endete nach der zweiten Leistungsphase mit einem Schock: 38 Millionen Euro sollte die schnelle Fahrradverbindung von Basel nach Schopfheim über Lörrach, Steinen und Maulburg auf einmal kosten. Viele wollten das Projekt daraufhin gleich ganz beerdigen, zumal in großen Teilen von Lörrach die hohen Förderkriterien, die an eine Radschnellverbindung gestellt werden, schlicht nicht erfüllt werden können.