Radschnellweg Basel-Schopfheim: Der RS 7 wird weitergeplant – aber zunächst nicht überall

Der Beginn der förmlichen Planung für die Vorzugstrasse des RS7 endete nach der zweiten Leistungsphase mit einem Schock: 38 Millionen Euro sollte die schnelle Fahrradverbindung von Basel nach Schopfheim über Lörrach, Steinen und Maulburg auf einmal kosten. Viele wollten das Projekt daraufhin gleich ganz beerdigen, zumal in großen Teilen von Lörrach die hohen Förderkriterien, die an eine Radschnellverbindung gestellt werden, schlicht nicht erfüllt werden können.

Nun soll es mit der Planung zumindest abschnittsweise weitergehen. So hat es der Kreistag bei drei Enthaltungen einstimmig beschlossen. Bereits zugesagte Fördermittel stehen dafür weiterhin zur Verfügung. Eine Weiterplanung von Abschnitten über den ursprünglichen Planungskostenumfang hinaus würde einen neuen Kreistagsbeschluss erfordern. Denn die hohe Förderung in Höhe von 87,5 Prozent durch Bund und Land wäre dann nicht mehr gegeben. Die Planungsabschnitte werden nun so gewählt, dass die zur Verfügung stehenden Mittel für die nachfolgenden Leistungsphasen 3 bis 5 ausreichen.

Mit Zuschüssen über das neue Landes-Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) soll es danach weitergehen. Die Novellierung sieht eine Erhöhung der Planungskostenpauschale für besonders klimafreundliche Vorhaben wie Radschnellverbindungen von 10 auf 15 Prozent vor. Doch diese Pauschale wird erst baubegleitend ausgezahlt und auch nur dann, wenn die zugesagten Fördermittel ausgeschöpft wurden.

Bei der nun beschlossenen abschnittsweisen Planung wird ein besonderes Augenmerk auf verkehrswirksame Abschnitte gelegt, die eine schnelle und effiziente Umsetzung ermöglichen. Die Erschließung des Dreiland-Klinikums genießt dabei Priorität. Darüber hinaus soll sich die Planung an parallel umgesetzten Großprojekten orientieren. Dazu gehören die Straßenanbindung an das Dreiland-Klinikum, der Ausbau der Garten- und Wiesentalbahn, die Entwicklung von Gewerbegebieten oder auch geplante Straßenerneuerungen auf den jeweiligen Gemeindegebieten.

Eberhardt wünscht abgespeckte Variante

Vor der Abstimmung gab es Rückfragen: „Ist der hohe Standard noch der richtige Weg?“, wollte Klaus Eberhardt (SPD) wissen. Vor allem mit Blick auf die drängende Anbindung an das Klinikum, das 2027 an den Start gehen soll, schlug er ein abgespecktes Radwege-Projekt ohne teure Ingenieurbauwerke vor. Eberhardt bemängelte zudem das Fehlen einer Kosten-Nutzen-Analyse.

Realitäten haben sich verändert

Erster Landesbeamter Ulrich Hoehler berichtete von einem Gespräch mit Landesverkehrsminister Winfried Hermann, der von Anfang an in das Projekt involviert gewesen sei. Es tue ihm leid, dass es so lange gedauert hat mit der Planung, habe der Minister gesagt. Denn auch bei diesem Bauvorhaben spielt eine enorme Baukostensteigerung eine Rolle. Die nun verhandelten Voraussetzungen seien auf die neuen Realitäten zugeschnitten. „Mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, können wir weiter an einer Radschnellverbindung arbeiten“, erklärte Hoehler. Mit den festgestellten 2000 Pendlern pro Tag auf der Gesamtstrecke seien die Bedingungen für eine solche Verbindung erfüllt.

Unterhalt ist Sache des Landkreises

Der Landkreis wird auch die Baukosten für die interkommunale Radverbindung tragen, wie Hoehler auf Nachfrage erklärte. Der spätere Betrieb und Unterhalt sei ebenso eine Kreisangelegenheit. Ansonsten gebe es komplizierte Regelungen. Die Größe einer Gemeinde spiele dabei eine Rolle, aber auch die Frage, ob sich ein Abschnitt inner- oder außerorts befindet.

„Wann bekommen wir je wieder so eine Möglichkeit?“, fragte Michael Walkenhorst (Grüne) angesichts der intensiven Förderung des Infrastrukturprojekts in die Runde. Seine Vermutung, es werde deshalb so viel darüber diskutiert, weil es sich „nur“ um einen Radweg handele, kam nicht so gut an im Gremium. „Wir können über alles diskutieren“, hieß es. Am Ende kam es zu einer klaren Entscheidung: Wenn es denn nicht anders geht, sollen mit den vorhandenen Mitteln wenigstens schon einmal Teilabschnitte verbessert werden.