Radball: Die Lauterbacher „Blitz-Duos“ trumpfen groß auf

Die Nachwuchs-Radballer des RSV zeigen bei ihren Spieltagen bärenstarke Leistungen und führen in den drei Altersklasse U19, U15 und U11 jeweils die Tabelle an.

Mit zwei Siegen aus zwei Spielen – 6:0 gegen Hofen und 3:1 gegen Oberesslingen/Denkendorf – haben Mattis Feldweg und Diego Martin Sanchez ihre starke Form bestätigen und die Tabellenführung in der U19-Verbandsliga behauptet. Aktuell stehen sie souverän auf Platz eins mit einem Vorsprung von 9 Punkten auf den Tabellenzweiten. Der nächste und letzte Spieltag für das erfolgreiche Duo steigt am 24. Januar in Hardt.

Heimspiel für Buchholz und King Einen Heimspieltag hatten Sam Buchholz und Hannes King bei der U15. Sie trafen dabei auf drei Teams aus Gärtringen und zwei Mannschaften aus Lauffen. Im ersten Spiel trafen Buchholz und King auf Gärtringen I und feierten einen deutlichen 7:0-Sieg. Auch das zweite Spiel gegen Lauffen I wurde souverän mit 3:0 gewonnen. Im dritten Spiel gegen Gärtringen III setzten sich die beiden erneut durch und gewannen mit 6:2. Spannend wurde es im vierten Spiel gegen Lauffen II, das knapp, aber verdient mit 2:1 für Lauterbach endete. Im fünften und letzten Spiel ging es gegen den Tabellenführer Gärtringen II. Nach einem hart umkämpften Spiel trennte man sich 1:1-Unentschieden.

Duo übernimmt Führung

Durch diese starken Leistungen haben Buchholz und King die Tabellenführung übernommen. Da sich die ersten drei Mannschaften der U15 Staffel 1 direkt für die Baden-Württembergische Meisterschaft qualifizieren, haben Buchholz/King somit optimale Voraussetzungen für den letzten Spieltag, der am 7. März in Lauffen stattfinden wird.

Auch die Jüngsten starten erfolgreich

Den ersten Spieltag bestritten dagegen die Jüngsten des RSV „Blitz“ Lauterbach, Magnus Feldweg und Nico Haas in der Altersklasse U11 in Gärtringen. Zum Auftakt hatten hatten drei Spiele zu absolvieren.

Starker Auftakt für Jüngste

Das erste Spiel gewannen sie kampflos mit 5:0, da Lauffen die Teilnahme am Spieltag absagen musste. Gegen die beiden Mannschaften aus Weil im Schönbuch waren die beiden Lauterbacher jederzeit spielbestimmend und zwei ungefährdete Siege mit 8:0 und 5:0 ein.

Mit 9 Punkten und 18:0 Toren setzen sich die beiden Jungs an die Tabellenspitze. Der nächste Spieltag findet am 7. Februar vor heimischer Kulisse auf dem Hardt in statt.