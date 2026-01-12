Radball: Die Lauterbacher „Blitz-Duos“ trumpfen groß auf

Die Nachwuchs-Radballer des RSV zeigen bei ihren Spieltagen bärenstarke Leistungen und führen in den drei Altersklasse U19, U15 und U11 jeweils die Tabelle an.
Mit zwei Siegen aus zwei Spielen – 6:0 gegen Hofen und 3:1 gegen Oberesslingen/Denkendorf – haben Mattis Feldweg und Diego Martin Sanchez ihre starke Form bestätigen und die Tabellenführung in der U19-Verbandsliga behauptet. Aktuell stehen sie souverän auf Platz eins mit einem Vorsprung von 9 Punkten auf den Tabellenzweiten. Der nächste und letzte Spieltag für das erfolgreiche Duo steigt am 24. Januar in Hardt.