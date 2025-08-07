Quadunfall bei Schiltach: Zwei Hubschrauber und Bergwacht für Rettung benötigt

Dieser Rettungseinsatz war eine Herausforderung: Eine Mutter stürzte in Schiltach mit ihrer Tochter auf einem Quad einen Hang hinunter – und musste aus unwegsamem Gelände geborgen werden.

Der Alarm ging bei der Bergwacht Rottweil am Montag gegen 19.25 Uhr ein: Eine 42-Jährige war mit ihrer 13-jährigen Tochter mit einem Quad einen steilen Hang im Wald hinuntergestürzt. Offenbar erschrak die Fahrerin durch ein Tier oder Insekt unter ihrem Visier und verlor dadurch die Kontrolle über ihr Fahrzeug, wie die Polizei mitteilte.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei im Bereich Höllgraben/Liefersberg bei Schiltach unweit der Gemarkungsgrenzen zu Wolfach und Lauterbach – doch die genau Position der Verunfallten konnten die Rettungskräfte aufgrund schlechter Handyverbindung zunächst nicht ermitteln, weshalb der Rettungshubschrauber Christoph 11 aus Villingen-Schwenningen hinzugezogen wurde.

Die Einsatzkräfte mussten sich in unwegsamem Gelände zurechtfinden. Foto: Bergwacht Rottweil

Daraufhin gelangten Kräfte der Feuerwehr Schiltach, des Rettungsdienst und der Bergwacht Rottweil samt Bergwachtnotarzt zu der Unfallstelle und kümmerten sich um die Verletzten.

Mit dem Christoph 54, der in Freiburg stationiert ist, musste allerdings ein weiterer Rettungshubschrauber angefordert werden. Dieser konnte laut Mitteilung der Bergwacht die schwer verletzte 42-Jährige mithilfe seiner Seilwinde und des Bergesackes der Bergwacht schonend von der Unfallstelle ausfliegen.

Der Rettungshubschrauber flog die Schwerverletzte schonend von der Unfallstelle aus. Foto: Bergwacht Rottweil

Die Bergwacht Rottweil bedankt sich in ihrer Mitteilung bei den beteiligten Hilfsorganisationen für die professionelle Zusammenarbeit.