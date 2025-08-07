Quadunfall bei Schiltach: Zwei Hubschrauber und Bergwacht für Rettung benötigt

Dieser Rettungseinsatz war eine Herausforderung: Eine Mutter stürzte in Schiltach mit ihrer Tochter auf einem Quad einen Hang hinunter – und musste aus unwegsamem Gelände geborgen werden.
Der Alarm ging bei der Bergwacht Rottweil am Montag gegen 19.25 Uhr ein: Eine 42-Jährige war mit ihrer 13-jährigen Tochter mit einem Quad einen steilen Hang im Wald hinuntergestürzt. Offenbar erschrak die Fahrerin durch ein Tier oder Insekt unter ihrem Visier und verlor dadurch die Kontrolle über ihr Fahrzeug, wie die Polizei mitteilte.