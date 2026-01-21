Punkt ist abgesetzt: Der Interkulturelle Beirat erhält vorerst kein Rederecht im Lahrer Gemeinderat

Über mehr Rechte für den Interkulturellen Beirat Lahr wird – anders als geplant – nicht abgestimmt. Für den Freundeskreis Flüchtlinge ein Alarmsignal.
„Der Gemeinderat beschließt, den bestehenden Interkulturellen Beirat in einen Integrationsrat im Sinne von Paragraf elf des Partizipations- und Integrationsgesetz Baden-Württemberg anzuerkennen.“ So heißt es (noch) in der Beschlussvorlage für die Sitzung des Lahrer Gemeinderats am kommenden Montag. Wie berichtet, würde dies für den Beirat unter anderem ein Rede-, Anhörungs-, und Antragsrecht im Gremium bedeuten. Nun die Kehrtwende: Die Verwaltung wird den Punkt absetzen.