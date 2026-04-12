Prozess in Freudenstadt: 27-Jähriger sammelte Tausende kinderpornografische Inhalte

Aufgrund des Besitzes von 22 000 Foto-und Filmdateien mit kinder-und jugendpornografischen Inhalten wandert ein 27-jähriger Mann für mehrere Jahre ins Gefängnis.
Dieses Mal kam der auch einschlägig vorbestrafte Angeklagte, den mehrere Polizeibeamten mit Hand- und Fußfessel direkt aus der Untersuchungshaft vorführten, nicht mehr mit einer Bewährungsstrafe davon. Unter Einbezug eines früheren Urteils wurde er vor dem Schöffengericht Freudenstadt zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren und zwei Monaten verurteilt.