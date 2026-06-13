Projekt von Gerhard Zickenheiner: Von der alten Scheune zum charmanten Schmuckstück in Lörrach-Stetten

Gerhard Zickenheiner hat im Ortskern von Stetten eine alte Scheune ausgebaut. In einem Buch erzählt er nun, wie ihn dabei Nachhaltigkeit und Genügsamkeit geleitet haben.

Dass Architekten gerne Häuser für sich selbst bauen, liegt nahe und ist sogar durch Studien belegt. Insofern hat sich Gerhard Zickenheiner mit dem Umbau einer alten Scheune im Dorfkern von Lörrach-Stetten in die große Schar von Berufskollegen eingeordnet. Doch weil er nicht nur Architekt ist, sondern als Bundestagsabgeordneter auch Politiker war (und es als Kreisrat noch ist), ging es ihm neben dem Wunsch nach einem neuen Zuhause auch um ganz grundsätzliche Fragen von Nachhaltigkeit: Wie lässt sich der Ressourcenverbrauch beim Bauen reduzieren? Welche alten Baustoffe taugen für die erneute Verwendung und kann neuer Baustoff gleich mit Blick auf künftiges Recycling ausgewählt werden? Wie lassen sich bei den Bau- und Energiekosten Ökonomie und Ökologie ins Gleichgewicht bringen.

Nicht schauen, was geht – schauen, was reicht Vor allem aber verfolgte Gerhard Zickenheiner einen anderen gedanklichen Ansatz: Nicht schauen, was geht, sondern schauen, was reicht. Suffizienz heißt dieses Prinzip, das letztlich einen wesentlichen Einfluss auf die Gestaltung des Projekts ausübte und es überhaupt erst bezahlbar machte.

Doch auch für einen so ambitionierten theoretischen Überbau musste der erste Stein erst einmal ins Rollen kommen. In diesem Fall war es der banale Zufall: Als Lörracher kennt Gerhard Zickenheiner das Gewirr der vielen Gassen und Wege im alten Stetten aus dem Effeff. Als er einmal wieder an der altbekannten Scheune im rückwärtigen Teil der Rebgasse vorbeikam und sah, dass das halbverfallene Ensemble zum Verkauf stand, fasste er spontan den Entschluss, an dieser Stelle seine Vorstellung von nachhaltiger Gestaltung im Reallabor umzusetzen.

Das Gebälk des alten Dachstuhls war teilweise wurmstichig und konnte nur im Außenbereich wiederverwertet werden. Foto: Gerhard Zickenheiner

Was damals allenfalls eine Ahnung war, hat Zickenheiner zwischenzeitlich konkret umgesetzt und nach einem Jahr im neuen Heim in Buchform dokumentiert. Die zunächst vage Idee, die hinfällige Scheune keineswegs nur zu restaurieren oder nur auszubauen, sondern für eine neue Zukunft weiter zu entwickeln, ließ sich tatsächlich baurechtlich verwirklichen und handwerklich umsetzen. Nach etwas mehr als einem Jahr im erfolgreich bewältigten Experiment ist Gerhard Zickenheiner jedenfalls zufrieden: „Ich bin gottfroh, dass ich die alte Substanz nicht einfach abgerissen habe.“ Indem er Teile des Alten beließ und mit neuen Elementen ergänzte schreibe er die Geschichte des Gebäudes in die Zukunft fort.

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Drei Vorsätze und eine Inspiration standen zu Beginn des Projekts. Hinter alle drei kann Zickenheiner einen Haken setzen. Er hat so viel wie möglich des ursprünglichen Scheunen- und Schuppenkonglomerats erhalten, er hat so viel Baumaterial wie möglich wiederverwertet und er hat so viel wie es nur ging selbst gebaut. Schließlich hat auch die Anregung gefruchtet, die er aus seiner früheren Beschäftigung mit dem Typus des Schwarzwaldhauses gezogen hat: Um den Energieaufwand zu minimieren, wollte er auch bei seinem Scheunenhaus die beheizbare Fläche möglichst klein halten und sie mit einem Kaltraum unterm mächtigen Dach umgeben, der im Winter als Puffer dient und in der wärmeren Jahreszeit Raum zur sommerlichen Entfaltung bietet.

Nahezu das gesamte alte Material ließ sich verwerten

Konstruktiv hat der Architekt das mit einem Haus-im-Haus-Konzept gelöst. Alte, nicht mehr tragfähige Bauteile wurden beseitigt und unter das mächtige, solarbestückte Dach der eigentlichen Scheune stellte Zickenheiner einen neuen Wohn-Kubus in Holzbauweise, der auf zwei Stockwerken nur knapp 50 Quadratmeter beheizbaren Wohnraums bietet. Weil das neue Haus nur für einen Bewohner ausgelegt ist, ließ sich alles unaufwändig und minimalistisch gestalten. Als Zwischendecke reichen einfache Holzdielen, die Küchenzeile ließ sich mit dem ansonsten unverkäuflichen Holz alter Apfelbäume verblenden, die Schindeln für den Neubau-Kubus sägte Zickenheiner aus den sonst wertlosen Stümpfen von Lärchenstämmen und als Material für die Gemüsebeete und den Hühnerstall dienten Steine der abgebrochenen Gebäudeteile sowie altes, wurmstichiges Gebälk aus dem alten Dachstuhl. Bis auf fünf Prozent ließ sich altes Material auf diese Weise wiederverwerten.

Der beheizbare Kubus in Holzbauweise, der in das alte Scheunengewölbe hineingebaut wurde, ist auf diesem Foto bereits sichtbar. Foto: Gerhard Zickenheiner

Selbermachen sorgte zusätzlich für eine vertiefte Beziehung zwischen Haus und Bewohner. Das würde Zickenheiner übrigens auch anderen nachhaltigkeitsorientierten Bauherren empfehlen: Sich die Dinge von Fachleuten zeigen lassen und dann möglichst viel Hand anlegen.

Der Preis für für das gute Gefühl, das eigene Haus im direkten Wortsinn selbst gebaut zu haben, sind viel Schweiß (wenn die Schufterei dem Stadtmenschen zusetzt), zuweilen Tränen (wenn das alte Gemäuer unliebsame Überraschungen parat hält) und auch Blut (wenn einmal die Säge abrutscht). Auch davon erzählt Zickenheiner in seinem Buch und davon, über Monate am Rande der körperlichen und mentalen Überforderung gelebt zu haben.

Wie aus Verzicht Mehrwert wurde

Trotzdem hat es sich aus seiner Sicht gelohnt. Ein entscheidender Faktor – finanziell und konzeptionell - sei die Beschränkung der heizbaren Fläche gewesen, sagt Zickenheiner rückblickend. Wenn er im riesigen, nur spärlich eingerichteten Kaltraum unterm mächtigen Dachgewölbe der Scheune am bollernden Ofen sitzt, dann stelle sich ein besonderes Wohngefühl ein. Aus Verzicht wird Mehrwert.

„Baustellen Sabbatical“ ist der Titel des Buchs, das im Oekom-Verlag München erschienen ist.