Projekt von Gerhard Zickenheiner: Von der alten Scheune zum charmanten Schmuckstück in Lörrach-Stetten

Gerhard Zickenheiner hat im Ortskern von Stetten eine alte Scheune ausgebaut. In einem Buch erzählt er nun, wie ihn dabei Nachhaltigkeit und Genügsamkeit geleitet haben.
Dass Architekten gerne Häuser für sich selbst bauen, liegt nahe und ist sogar durch Studien belegt. Insofern hat sich Gerhard Zickenheiner mit dem Umbau einer alten Scheune im Dorfkern von Lörrach-Stetten in die große Schar von Berufskollegen eingeordnet. Doch weil er nicht nur Architekt ist, sondern als Bundestagsabgeordneter auch Politiker war (und es als Kreisrat noch ist), ging es ihm neben dem Wunsch nach einem neuen Zuhause auch um ganz grundsätzliche Fragen von Nachhaltigkeit: Wie lässt sich der Ressourcenverbrauch beim Bauen reduzieren? Welche alten Baustoffe taugen für die erneute Verwendung und kann neuer Baustoff gleich mit Blick auf künftiges Recycling ausgewählt werden? Wie lassen sich bei den Bau- und Energiekosten Ökonomie und Ökologie ins Gleichgewicht bringen.