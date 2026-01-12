Projekt in Oberreichenbach: Für Ende 2026 ist die Eröffnung des Motels 394 geplant

Im Oktober wurde dem Gemeinderat das Konzept für ein neues Motel in Oberreichenbach vorgestellt. Für April dieses Jahres wurde der Spatenstich angekündigt. Bleibt es dabei?
Das geplante „Motel 394“ soll Oberreichenbachs Ortszentrum beleben und Raum für Begegnungen und einen angenehmen Aufenthalt bieten. Bereits im Oktober vergangenen Jahres wurde das Konzept dem Gemeinderat vorgestellt. Bürgermeister Johannes Schaible betonte damals: „Das Investorenkonzept Motel 394 passt einfach zu Oberreichenbach. Bodenständig, modern und mit einem klaren Mehrwert für die ganze Gemeinde.“