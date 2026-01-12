Projekt in Oberreichenbach: Für Ende 2026 ist die Eröffnung des Motels 394 geplant

Im Oktober wurde dem Gemeinderat das Konzept für ein neues Motel in Oberreichenbach vorgestellt. Für April dieses Jahres wurde der Spatenstich angekündigt. Bleibt es dabei?

Das geplante „Motel 394“ soll Oberreichenbachs Ortszentrum beleben und Raum für Begegnungen und einen angenehmen Aufenthalt bieten. Bereits im Oktober vergangenen Jahres wurde das Konzept dem Gemeinderat vorgestellt. Bürgermeister Johannes Schaible betonte damals: „Das Investorenkonzept Motel 394 passt einfach zu Oberreichenbach. Bodenständig, modern und mit einem klaren Mehrwert für die ganze Gemeinde.“

Die Investoren und Geschwister Lisa und Marcel Gross planen ein modernes Gebäudeensemble auf der leerstehenden Gewerbefläche „Weinstraße Nord“ an der Kreuzung Wildbader Straße (B296) – Weinstraße.

Was ist geplant?

Geplant ist ein barrierefreies Landhotel mit 25 Zimmern, heißt es in der Gemeinderatssitzung im Oktober. Ergänzend sollen im Untergeschoss rund 800 Quadratmeter Gewerbeflächen für die dauerhafte Vermietung entstehen. In den oberen Etagen seien Empfangsbereich, Frühstücksraum, Lounge und kleinere Veranstaltungsflächen vorgesehen. Eine Panoramaterrasse sorge für das besondere Ambiente, während Stellplätze für Wohnmobile das touristische Angebot abrunden.

Mit dem Konzept sollen Tourismus, Nahversorgung und Wirtschaftsentwicklung verbunden werden, erläuterte Investor Gross im Oktober.

Im Übrigen würden die Gebäude über ein nachhaltiges System zur Beheizung und Kühlung versorgt. Auch Photovoltaikanlagen auf den Dächern seien geplant.

Ein grober Zeitplan steht

Angekündigt war ein Spatenstich im April dieses Jahres. Ist ein Baubeginn zu diesem Zeitpunkt realistisch? Marcel Gross kann dies auf Nachfrage unserer Redaktion bejahen. Ein genaues Datum stünde zwar noch nicht, Mitte April sei allerdings angedacht.

Vor dem Spatenstich müsse nur noch der Bebauungsplan genehmigt werden. Der läge jetzt offen. Sobald dann die Genehmigungen da sind, geht es los, erklärt Gross. Denn sonst sei alles so weit fertig. Die Geschwister hoffen außerdem auf eine gute Zusammenarbeit mit dem Landratsamt, um den Bauzeitplan einhalten zu können.

Laut dem Investor steht ein grober Zeitplan bereits. Bis zum Sommer soll das Untergeschoss fertig sein. Ab dem Sommer gehe es dann an Erd- und Obergeschoss. Der Innenausbau laufe nebenher. Bereits für Ende 2026 ist die Eröffnung geplant. Gross weiß: Das ist „sportlich, aber wir sind zuversichtlich.“

Vorgesehen ist auch ein offener Außenbereich mit viel Raum für Begegnungen. Foto: Carsten Knöller

Für den Bau seien die meisten Firmen bereits beauftragt. In Teilen laufen die Verhandlungen noch. „Wir haben gute Gespräche“, betont Gross.

Für die Vermietung der Gewerbeflächen im Untergeschoss laufen im Übrigen auch schon Gespräche, ist von dem Investor zu erfahren. Die ein oder andere Fläche sei auch schon vermietet.

Projekt erntet Lob

Laut Gross habe man aus dem Ort und umliegenden Gemeinden bereits einige positive Rückmeldungen erhalten. So wurde das Bauprojekt als „super Sache“ und „coole Idee“ bezeichnet.

Familie bereits bekannt

Die Unternehmerfamilie Gross ist nicht nur durch das Bauprojekt „Motel 394“ bekannt. Innerorts betreiben sie bereits eine Gewerbemeile – bis Ende vergangenen Jahres noch mit Dorfmarkt – ab Februar mit neuem SB-Markt „s’Lädle Oberreichenbach“, mit einer Physiotherapiepraxis, einem Elektrofachbetrieb und Büroräumen für lokale Unternehmen.

Die Idee für das neue Projekt sei von dem 23-jährigen gebürtigen Oberreichenbacher Marcel Gross gekommen, als er auf einer Montage selbst Ausschau nach einer Unterkunft hielt.

Bei diesem Projekt hat selbst der Name „Motel 394“ hat eine Bedeutung. Er sei eine Anspielung auf die Postleitzahl Oberreichenbachs 75394 und so ein Zeichen der Identifikation mit der Gemeinde und der Weiterentwicklung des Ortes, so das Geschwisterpaar im Oktober.