Projekt in Gechingen: Funktioniert das Konzept „Waldweide“?

Seit zwei Jahren weiden Tiere in einem Teil des Gechinger Walds. Das soll den Fledermäusen helfen. Zeit für ein Zwischenfazit.
Im Gechinger Masenwald ist ein etwa 8,5 Hektar großes Gebiet eingezäunt. Aktuell stehen die Tore offen, das Gehege ist leer. Aber Schilder informieren, was sich hier in wärmeren Monaten abspielt. Dann weiden dort nämlich Rinder und Ziegen zwischen den Bäumen. Dadurch lichten sie den Wald, die Sonnenstrahlen erreichen den Boden. Und alles, was die Tiere im Wald als Nahrung finden, scheiden sie dort auch wieder aus.