Privatwohnungsbau in Schramberg: Stadt selbst kauft keine Grundstücke zurück

Es kommt vor, dass Bauwillige sich von ihrem Vorhaben zurückziehen. Wir wollten wissen, wie die Stadt mit Käufern umgeht, die ihre erworbene Fläche zurückgeben wollen.
Das Wirtschaftswachstum in Deutschland liegt derzeit knapp über Null, die Zulieferfirmen im Bereich der Automobilindustrie stehen teilweise vor einer schwierigen Zukunft. Wirkt sich diese Lage auf den Privatwohnungsbau in Schramberg aus? Gibt es Käufer, die ihre Grundstücke zurückgeben wollen, die sie einst von der Stadt gekauft haben?