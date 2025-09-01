Privat-Strom von der Börse im Test: So spart man mit einem dynamischen Tarif bald 2000 Euro

Mit dem starken Anstieg der Strompreise vor einigen Jahren musste für unseren Autor ein neuer Stromanbieter her. Die Wahl fiel auf einen dynamischen Börsenstrompreis-Tarif. Ein Erfahrungsbericht mit Zahlen und moralischen Überlegungen.
Eines sei vorneweg festgehalten: Ich verbrauche schon mein ganzes Leben viel Strom. Ob für Computer, Konsole, Smarthome oder Küche - der Stromverbrauch lag auch ohne Elektroauto bei über 3000 Kilowattstunden pro Jahr. Zum Vergleich: Laut Stromspiegel benötigen andere Ein-Personen-Haushalte nur 1675 kWh im Jahr.