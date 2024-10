Premiere in Rottweil: Späte Heilung nicht ausgeschlossen

Premiere in Rottweil

28 Nicht gemachte Fehler nachholen? Alte Fehler wiederholen? Gefühlte Leere mit dem drastischsten Mittel beenden? Das neue Stück am Rottweiler Zimmertheater erzählt vom Hin und Her, vom Verstehen und Erkennen, vom Zulassen – und einer Idee von Zukunft. Foto: Schnekenburger

Das Zimmertheater Rottweil startet mit „Alte Sorten“ stark und bilderreich in die neue Spielzeit.









Zweier Aspekte war sich Ewald Arenz sicher beziehungsweise wohl nicht bewusst, als er seinen Roman „Alte Sorten“ veröffentlichte: Er sollte einen literarischen Begleiter pünktlich zur Corona-Zeit vorlegen, in dem er zwei Geschichten erzählt, die der erzwungene Stillstand viele in der eigenen Biografie finden lässt, beziehungsweise, die in dieser Zeit aufgebrochen, verstärkt und im Nachgang öffentlich greifbar geworden sind.