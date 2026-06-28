Premiere in Calw: Auf dem Marktplatz herrscht entspanntes Sommer-Feeling

Das erste „Wine & Vibes“ war ein voller Erfolg. Hunderte Besucher vergnügten sich bei Drinks und treibenden Beats zwischen historischen Fachwerkfassaden.

Regelrecht platt, gleichzeitig aber auch zufrieden und glücklich ist Carmela Castiglione am Samstag nach der gelungenen Premiere von „Wine & Vibes“ gewesen. Noch etwas euphorisiert verrät die Calwer Citymanagerin, dass es eine Veranstaltung gewesen sei, „genau wie ich sie mir im Vorfeld erhofft und vorgestellt habe“. Sie habe aber nicht so richtig einzuschätzen vermocht, ob die Idee, die sie schon länger mit sich herumgetragen habe, auch wirklich verfängt und vor allem jüngere Menschen auf den Calwer Marktplatz lockt, um „gemeinsam einfach einen Abend lang ausgelassen zusammen zu sein – bei leckeren Drinks und guter Musik“.

Trotz großer Hitze hatten sich bereits kurz nach dem Start um 17 Uhr die ersten Besucher auf dem Marktplatz eingefunden und machten es sich auf den dort verteilten Sitzsäcken und Liegestühlen bequem. Auch das Team der aus Calw stammenden und heute in Neubulach lebenden Friederike „Fritzi“ Watzl, die mit ihrem Team und großem Getränkeausschank vor dem Rathaus zu finden war, musste von Anfang an kräftig ran. Schnell bildete sich eine Schlange vor dem Ausschank, an dem es Getränke gab, die von Aperol Spritz über ausgewählte deutsche Weine und Mixgetränke bis hin zu allerlei antialkoholischen Drinks reichten.

„Was Cooles rund um das Thema Wein“

Fritzi Watzl kann am Tag nach der Erstauflage von „Wine & Vibes“ auch noch nicht so richtig fassen, was sie am Abend zuvor erlebt hat. „Ich habe mich über Monate auf dieses Event vorbereitet, es war quasi unser Coming-out mit einem ganz neuen Konzept“, so Watzl. Als gebürtige Calwerin habe sie schon lange den Wunsch gehabt, in ihrer Geburtsstadt „was Cooles rund um das Thema Wein“ zu machen. Dass es gleich bei der Premiere so gut gelang, vermochte sie nicht abzusehen – „aber ich bin jetzt richtig, richtig happy“. Und sie ergänzt: „Ich hoffe, dass diese Veranstaltung eine Wiederholung findet, denn es war einfach richtig geil.“

Was Fritzi Watzl besonders freut: Die vielen Besucher seien nicht nur am Abend gut gelaunt und regelrecht glücklich gewesen. Auch auf ihrem Instagram-Account gebe es sehr viele positive Rückmeldungen. Dass viele dabei eine Wiederholung wünschten, macht Watzl stolz. „Wir haben wohl einiges richtig gemacht.“

Die Besucher machen es sich in Liegestühlen bequem. Foto: Ralf Recklies

Mit den ebenfalls gegebenen Angeboten von Ann-Catherine Waidelich vom Hotel-Restaurant Rössle sowie Dorothea Mansi von der Eisdiele Adria habe es weitere Frauenpower bei „Wine & Vibes“ gegeben, sagt Carmela Castiglione. Sie habe bei der Organisation diesmal ganz bewusst auf engagierte Frauen gesetzt. DJane Lucie Bobi alias Daytona hat mit ihrem Musikmix ebenfalls dazu beigetragen, dass der Abend so gut gelaufen ist. Dass ihr Mitglieder des Jugendbeirats und ehrenamtliche Helfer aus dem Rathaus zur Seite gestanden hätten, findet Castiglione klasse.

Junge Besucher finden Event klasse

Nach ihrer Einschätzung sei es mit dem Event gelungen, das Wir-Gefühl in Calw mit einer Veranstaltung, „die es so zuvor noch nicht gegeben hat“, zu stärken. Sie denkt daher schon an eine Neuauflage in der zweiten Jahreshälfte. Die würden sich auch viele Besucher wünschen, die an diesem Abend „pures Sommerfeeling“ erlebt haben, wie es Andrea Schnitzler formulierte. Zufällig sei sie an diesem Tag in Calw gewesen und dabei auf die Veranstaltung aufmerksam geworden. „Da bin ich einfach geblieben. Es hat sich wirklich gelohnt“, sagt die junge Frau. Und sie ist sicher: „Ich war nicht das letzte Mal hier.“

Auch eine Gruppe junger Leute aus Neubulach findet das Event klasse. Es sei endlich mal was, „das sich an unsere Generation richtet“.

Das Konzept, auf dem Marktplatz „nur“ eine bunte Auswahl an Getränken und gute Musik anzubieten, ist laut Castiglione voll aufgegangen. Bewusst hatte sie keine Foodtrucks eingeladen. „Wir haben so viele To-go-Essensangebote in der Stadt, daher gab es die Überlegung, dass sich die Leute dort was holen, um die Speisen dann in der chilligen Atmosphäre zu genießen.“

Selbstkritisch fügt die Citymanagerin aber hinzu: „Wir hätten ein paar zusätzliche Mülleimer aufstellen sollen – dann hätten wir am Ende vielleicht nicht ganz so viel aufräumen müssen.“ Angesichts der hohen Temperaturen wäre vielleicht auch der ein oder andere Getränkeanbieter mehr noch sinnvoll gewesen.

Bereits am Tag nach dem ersten „Wine & Vibes“-Event sammelte Castiglione schon wieder Ideen, was trotz Erfolgs noch verbessert werden kann, denn: „Luft nach oben gibt es ja immer – und wir wollen einfach das Beste geben, damit die Leute gerne wiederkommen.“

Wie viele Besucher am Freitag den Marktplatz mit Leben erfüllt haben, vermag die Citymanagerin nicht zu sagen. Da dieser aber immer gut, nie aber überfüllt gewesen sei, obwohl immer neue Besucher strömten, seien es wohl einige Hundert gewesen.