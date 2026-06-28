Premiere in Calw: Auf dem Marktplatz herrscht entspanntes Sommer-Feeling

Das erste „Wine & Vibes“ war ein voller Erfolg. Hunderte Besucher vergnügten sich bei Drinks und treibenden Beats zwischen historischen Fachwerkfassaden.
Regelrecht platt, gleichzeitig aber auch zufrieden und glücklich ist Carmela Castiglione am Samstag nach der gelungenen Premiere von „Wine & Vibes“ gewesen. Noch etwas euphorisiert verrät die Calwer Citymanagerin, dass es eine Veranstaltung gewesen sei, „genau wie ich sie mir im Vorfeld erhofft und vorgestellt habe“. Sie habe aber nicht so richtig einzuschätzen vermocht, ob die Idee, die sie schon länger mit sich herumgetragen habe, auch wirklich verfängt und vor allem jüngere Menschen auf den Calwer Marktplatz lockt, um „gemeinsam einfach einen Abend lang ausgelassen zusammen zu sein – bei leckeren Drinks und guter Musik“.