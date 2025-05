Premiere für Anbauverein: So lief die erste legale Cannabis-Ernte in Offenburg

Anzeige Auf der BIM in Richtung Zukunft starten

Insgesamt 411 Aussteller präsentieren bei der Berufsinfomesse in Offenburg am Freitag und Samstag, 9. und 10. Mai, ihre Angebote rund um Ausbildung, Studium, Praktika und Weiterbildung. Damit bleibt die „BIM“ Bildungsmesse Nummer eins in Süddeutschland.