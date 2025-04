Ende eines Calwer Wahrzeichens Vom Denkmal zum Trümmerhaufen – der Abriss des Badischen Hofs in Bildern

Der Badische Hof in Calw ist Geschichte. Seit Juni vergangenen Jahres laufen die Abbrucharbeiten, inzwischen klafft anstelle des im 19. Jahrhundert errichteten Bauwerks nur noch eine Lücke an der Bischofstraße. Wir haben den Abriss in Bildern dokumentiert.