Erst jüngst haben drei Jungtalente der Musikakademie Villingen-Schwenningen, Thorben Maier, Simon Eisele und Luis Peixoto, beim Kulturpreis Schwarzwald-Baar erste und zweite Preise erhalten. Jetzt legte der neue Geschäftsführer der Musikakademie, Matthias Schürmann, noch eins drauf mit Blumen und kleinen Geschenken.

Ein Hauch von Abschied war allerdings bei der kleinen Feierstunde zu spüren, denn die Lehrjahre an der Musikakademie gehen zu Ende, teilt die Musikakademie mit. Alle drei Preisträger studieren künftig Musik. Simon Eisele ist bereits seit Oktober in Nürnberg, Thorben Maier an der Hochschule für Musik in Trossingen, und Luis Peixoto legt dort in Kürze die Aufnahmeprüfung für einen Studienbeginn ab dem Sommersemester ab.

Schürmann hatte in den Akademie-Archiven recherchiert, um etwas über die Laufbahnen der drei erfolgsverwöhnten Mehrfach-Bundespreisträger beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ sowie weiteren Wettbewerben in Erfahrung zu bringen.

Die Laufbahnen

Thorben Maier besuchte schon seit seinem zweiten Lebensjahr die Musikakademie, nahm zunächst an einem Eltern-Kind-Kurs und an der musikalischen Früherziehung teil, befasste sich dann mit verschiedenen Instrumenten wie Violoncello, Posaune und Schlagzeug, bis er schließlich zu „seinem Instrument“, der Klarinette, fand. Mit ihr wurde er in das Begabtenförderungsprogramm „PreCollege“ aufgenommen, das neben einem intensivierten Hauptfach-Unterricht auch Unterricht in Kammermusik, Musiktheorie und Gehörbildung umfasst. Ein solch breites und facettenreiches Bildungsangebot macht die Akademie laut Geschäftsführer Schürmann ungeheuer wertvoll, und Thorben Maier sei ein wunderbares Beispiel dafür, wie aus einer Breitenförderung von klein auf schließlich eine künstlerische Spitze erwachsen könne.

Simon Eisele spielt Klarinette und Klavier. Foto: Nadia Sofokleous 

Simon Eisele, der Klarinette und Klavier spielt und an der Musikakademie die Programme „Studienvorbereitende Ausbildung“ (SVA) und PreCollege durchlief, konnte bei der Feier nicht anwesend sein, weil er an seinem Studienort eingespannt war.

Nicht weniger interessant sei auch der musikalische Lebenslauf von Luis Peixoto, führte Schürmann weiter aus. Er begann 2020 seine musikalische Laufbahn an der Musikakademie, nachdem er zuvor Privatschüler von Stephan D. Weisser war, seinem jetzigen Lehrer an der Akademie. Schnell habe sich gezeigt, dass Luis ebenso Spaß an der projektorientierten Arbeit habe wie er, so Weisser. Viele Auftritte folgten im Laufe der Zeit.

Auch Maier und Eisele sind einem größeren Publikum längst bekannt. „Ihr seid große Gewinner, nicht nur im Geldpreis, sondern ihr gewinnt etwas fürs Leben“, wusste Schürmann.

Die Lehrkräfte

Seine Gratulation galt außerdem den Lehrkräften Nadia Sofokleous und Stephan D. Weisser, die zugleich Leiter ihrer Fachbereiche Holzblasinstrumente beziehungsweise Zupfinstrumente sind. Der Erfolg bei den Jungen trage nur, wenn jemand mehr mache, als er müsse, hervorragendes, ausdauerndes und überdurchschnittliches Engagement leiste. Wenn es um die Musikakademie gehe, „kommt man an Ihren Namen nicht vorbei“.

Pläne haben die Lehrkräfte auch schon. Seien es verstärkt die Projekte in Zusammenarbeit mit der Hochschule für Musik in Trossingen oder mit ehemaligen Schülern. Das geneigte Publikum darf gespannt sein.