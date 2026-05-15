Preise bei „Baden Best Spirits“: Lutz Weide aus Ottenheim ist Badens bester Brenner

Der Ottenheimer war bei „Baden Best Spirits“ in Sasbachwalden sehr erfolgreich und gewann vier Ehrenpreise. Bei einem Treffen in Ottenheim stellten die Teilnehmer ihre Arbeit vor.
Numerisch ist der Bezirk Lahr unter Badens Brennern nicht der Größte seiner Art. Was aber die Qualität der Produkte betrifft, zählen die Brenner aus Lahr und Umgebung in Breite und Spitze zum aktuell Besten, was Baden zu bieten hat. Das zeigte sich unlängst wieder bei „Badens Best Spirits“, der alle zwei Jahre in Sasbachwalden stattfindenden größten Obstbrand-Prämierung weltweit.