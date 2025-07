Praxis in Eimeldingen: Ein neuer Hausarzt ist gefunden

1 Facharzt Alexander Mittlmeier wird mit seinem Team ab Oktober die Hausarztpraxis in Eimeldingen betreiben. Foto: zVG Nach einem Jahr bekommt Eimeldingen wieder einen Hausarzt: Alexander Mittlmeier, Facharzt für Allgemeinmedizin, wird im Oktober seine dann umgebaute Praxis öffnen.







Nach einem Jahr ohne hausärztliche Versorgung in Eimeldingen steht nun der Nachfolger von Ärztin Manuela Brudy fest: Ab dem 1. Oktober wird der Facharzt für Allgemeinmedizin, Psychotherapie und Reisemedizin, Alexander Mittlmeier, die dann umgebauten Praxisräume in der „Alten Schule“ an der Hauptstraße übernehmen. Das wurde auf der Gemeinderatsitzung am Donnerstag bekanntgegeben und Mittlmeier wurde vorgestellt.