Postversorgung in Lörrach: Nicole geht – die Post bleibt

Ein Wechsel steht bevor: Nicole Maier verlässt die Poststelle auf dem Salzert. Das Angebot, die Poststelle in Steinen zu betreiben, nahm sie gerne an.

Früher hatte sie schon einmal die Poststelle im Lädele an der Dinkelbergstraße betreut, dann legte sie eine Pause ein und nun ist sie seit März vergangenen Jahres wieder dort aktiv. Neben dem Postservice bietet sie noch andere Kleinigkeiten an, Kaffee gibt es bei ihr, frische Brötchen, außerdem stehen von ihr selbst gefertigte Handarbeitserzeugnisse, andere Geschenkartikel und auch Marmeladen bereit.

Unsere Empfehlung für Sie Wohin mit Briefen und Paketen? Die Lörracher vermissen eine „Hauptpost“ Dass die Postbank keine Postdienstleistungen mehr erbringt, hat sich noch immer nicht herumgesprochen. Beinahe im Minutentakt stehen irritierte Postkunden da. Eine Momentaufnahme. Das alles wird sie mitnehmen und ebenfalls in Steinen anbieten. Ihr Imbisssortiment zum Mitnehmen möchte sie noch etwas ausbauen, Butterbrezeln und ähnliche Kleinigkeit auf die Hand schweben ihr da vor, Tabakwaren und kalte Getränke auch.

Zum 1. Juli übernimmt sie die Postfiliale in Steinen

Vor allem aber die Post. Da wird sich am vollen Leistungsumfang nichts ändern. Die Postfiliale Steinen in der Kirchstraße bleibt vom 27. bis 30. Juni geschlossen. In dieser Zeit wird umgebaut und neu eingerichtet. Am 1. Juli eröffnet Nicole Maier das Geschäft. Es werde für sie auch ganz spannend sein, mit einem völlig neuen Kundenkreis zu beginnen. Hier auf dem Salzert kennt sie die meisten Kunden persönlich, weiß mitunter schon, wenn die Abholer noch draußen vorm Fenster stehen, welches Paket sie aus dem Regal holen muss. Der Wechsel nach Steinen wird also für Nicole Maier einen Neuanfang bringen.

Wie es mit dem Postangebot auf dem Salzert weitergeht

„Nicoles Post- und Snack-Oase“ soll das Geschäft dann heißen. Insofern werde dort keine Fragen aufkommen, aber womöglich auf dem Salzert. Doch die Post hat ihre Zukunft abgesichert. Nach den geltenden Rechtsvorschriften muss nämlich in Gemeinden, Ortsteilen oder geschlossenen Wohngebieten mit mehr als 2500 Einwohnern die postalische Versorgung abgesichert sein. Oben auf dem Berg auch, weil die Entfernung zur Innenstadt doch gehörig groß ist. Den Betrieb der „Filiale 615“, wie sie vom Unternehmen bezeichnet wird, übernimmt die Post selbst.

Das Sortiment aus dem Lädele verschwindet

Während das derzeit von Nicole Maier beschäftigte Personal mit ihr nach Steinen wechselt, besetzt die Post den Salzert mit eigenen Leuten. Nach bisherigem Stand soll sich an den Dienstleistungszeiten nichts ändern. Allerdings: Das Sortiment aus dem Lädele verschwindet, nur noch Post wird in diesem Lokal angeboten. Maier schließt ihr Lädele samt Post auf dem Salzert am 26. Juni. Ob die Deutsche Post ohne größere Schließzeit wieder öffnet, ist noch nicht bekannt.