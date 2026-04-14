Postversorgung in Lörrach: Nicole geht – die Post bleibt

Ein Wechsel steht bevor: Nicole Maier verlässt die Poststelle auf dem Salzert. Das Angebot, die Poststelle in Steinen zu betreiben, nahm sie gerne an.
Früher hatte sie schon einmal die Poststelle im Lädele an der Dinkelbergstraße betreut, dann legte sie eine Pause ein und nun ist sie seit März vergangenen Jahres wieder dort aktiv. Neben dem Postservice bietet sie noch andere Kleinigkeiten an, Kaffee gibt es bei ihr, frische Brötchen, außerdem stehen von ihr selbst gefertigte Handarbeitserzeugnisse, andere Geschenkartikel und auch Marmeladen bereit.