Porträt eines Rümmingers: Weltweit ein gefragter Brückenbauer

Auf einen Kaffee mit Professor Klaus Leisinger aus Rümmingen. Der promovierte Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler wurde mit dem Erich-Fromm-Preis ausgezeichnet.
Ruhestand? Klaus Leisinger, dem für sein vielfältiges soziales Wirken auch mehrere Ehrendoktor-Titel, unter anderem in Philosophie und Theologie, verliehen wurden, lächelt. Davon kann bei ihm auch mit seinen 79 Jahren keine Rede sein. Erst dieser Tage besuchte der Wissenschaftler, der sich vor allem mit Fragen der gesellschaftlichen Verantwortung von Unternehmen für die Dritte Welt auseinandersetzt und „Verantwortung für die Eine Welt spürt“, eine mehrtägige Konferenz in Marokko.