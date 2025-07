Polizei – Unfall auf A 98: Wagen prallt in Leitplanke

1 Der gesamte Sachschaden wird auf rund 15 000 Euro geschätzt (Symbolfoto) Foto: Pixabay Vermutlich aufgrund einer „medizinischen Ursache“, so die Polizei, ist eine 35-jährige Frau mit ihrem Wagen auf der A 98 mit der Leitplanke kollidiert.







Link kopiert



Vermutlich aufgrund einer „medizinischen Ursache“, so die Polizei, ist am Mittwoch gegen 20.30 Uhr eine 35-jährige Frau mit ihrem Wagen an der Anschlussstelle Kandern der A98 mit der Schutzplanke kollidiert. Das Auto stoppte auf dem Grünstreifen. Die Frau wurde vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand Totalschaden. Der gesamte Sachschaden wird auf rund 15 000 Euro geschätzt. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.