Polizei sucht Zeugen: Schlägerei vor dem Rathaus in Lörrach

Der Egon-Hugenschmidt-Platz in Lörrach Foto: Anja Bertsch Ein bislang unbekannter, ungefähr 55-jähriger Mann verletzte dabei laut Polizei einen 32-Jährigen am Kopf.







Unweit des Egon-Hugenschmidt-Platzes vor dem Rathaus soll es am Montag gegen 17 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen sein. Ein bislang unbekannter, ungefähr 55-jähriger Mann verletzte dabei laut Polizei einen 32-Jährigen am Kopf. Dieser erlitt eine Platzwunde und war kurzzeitig bewusstlos. Er wurde durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt. Das Polizeirevier Lörrach hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum unbekannten Tatverdächtigen geben können. Das Polizeirevier Lörrach ist rund um die Uhr unter Tel. 07621 / 176 0 erreichbar.