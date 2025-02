Bundestags-Kandidat im Nordschwarzwald „Ich bin mit Sicherheit kein Rechtsradikaler“

Der Freudenstädter Stadtrat Raimond Lamparter will für die AfD in den Bundestag. Seine Partei sieht er im Aufwind und träumt von einer „großen Koalition“ mit der CDU. Er will weniger Geld ins Ausland geben, AKWs wieder ans Netz nehmen – und hält Rechtsextreme in der AfD für „schwarze Schafe“.