Tötungsdelikt vermutet : 37-jähriger Mann in Trossingen tot aufgefunden

37-jähriger Mann in Trossingen tot aufgefunden

1 Es besteht der Verdacht eines Tötungsdeliktes. (Symbolfoto). Foto: dpa

Am frühen Montagmorgen ist ein 37-jähriger Mann in Trossingen tot aufgefunden worden. Aufgrund des Verletzungsbildes besteht der Verdacht eines Tötungsdeliktes. Die Staatsanwaltschaft Rottweil hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.









Link kopiert



Seit etwa 10 Uhr sind am Dienstag mehrere Polizeikräfte in Trossingen im Einsatz, um nach weiteren Beweismitteln zu suchen. Sollten Anwohner oder Passanten verdächtige Gegenstände entdecken, die möglicherweise mit dem mutmaßlichen Tötungsdelikt in Verbindung stehen könnten, bittet die Kriminalpolizei um Hinweise.