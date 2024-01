Polit-Urgestein der FDP: Die Karriere zwischen Nagold und Paris

1 Rudolf Rentschler ist eine Kultfigur der FDP. Vor 50 Jahren gründete er den Ortsverband Nagold. Foto: Jäger

Vor 50 Jahren war Rudolf Rentschler Gründungsmitglied des FDP-Ortsverbands Nagold. Heute blickt er auf eine lange Karriere zurück. Zwischen Bundespolitik und Wissenschaftsbetrieb blieb er seiner Heimatstadt stets verbunden.









Link kopiert



„Wie sind Sie denn auf mich gekommen?“ An einem verhangenen Donnerstagmorgen sitzt Rudolf Rentschler in einem Café, vor ihm eine dampfende Tasse und ein Stapel Zeitungen. Die Antwort könnte einfach sein. Die Gründung des FDP-Ortsverbands Nagold ist nun 50 Jahre her und er war damals Gründungsmitglied. Und doch ist es ein wenig vielschichtiger.