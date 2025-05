1 Rachel Seifert mit ihrem Mann Hubert Foto: Polio-Hilfe Rachel Seifert, die Frau des Mitbegründers der Polio-Hilfe Oberwolfach, ist völlig unerwartet verstorben.







Die Polio-Hilfe Kenia Oberwolfach trauert mit Hubert Seifert um seine Frau Rachel. Am 17. Mai erreichte den Vorsitzenden des Poliovereins, Otto Bonath, die Nachricht, dass Rachel Seifert, die Frau seines langjährigen Weggefährten und Mitbegründer des Poliovereins, in Kenia völlig unerwartet an einem Organversagen gestorben ist.