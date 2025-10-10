Pokalknüller in Balingen: Potenzial für neue Heldengeschichten

Im Achtelfinale des DHB-Pokals empfängt der HBW Balingen-Weilstetten – das Überraschungsteam der vergangenen Cup-Saison – Rekordmeister THW Kiel. Das gab’s vor 20 Jahren schon mal.
In der vergangenen Saison hat Handball-Zweitligist HBW Balingen-Weilstetten im DHB-Pokal mit dem dritten Platz beim Final4 in Köln für Furore gesorgt – nun bietet schon das Achtelfinale reichlich Potenzial für Heldengeschichten bei den „Galliern“. Denn der HBW empfängt Rekordmeister und Rekordpokalsieger THW Kiel zum Duell. Die Partie in der Balinger Mey-Generalbau-Arena steigt am Mittwoch oder Donnerstag, 5. oder 6. November.