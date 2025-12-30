Podium Kunst in Schramberg: Eine der bestbesuchten Veranstaltungen der Vereinsgeschichte

Der Kunstverein Podium Kunst lädt am Sonntag, 4. Januar, um 15 Uhr zur Finissage seiner erfolgreichen Mitgliederausstellung ein.
Den Abschluss der Ausstellung bildet ein öffentliches Künstlergespräch. Moderiert wird das Gespräch von Axel E. Heil, der selbst mit einer Arbeit in der Ausstellung vertreten ist. Seine Gesprächspartner sind die Künstler Hildegard Elma Bruckdorfer, Eva Bur am Orde, Chantal Coutu, Marianne Hopf, Miriam Huschenbeth und Rémy Trevisan. Im Mittelpunkt stehen der Austausch über die gezeigten Werke sowie Einblicke in künstlerische Arbeitsweisen, Themen und Positionen.