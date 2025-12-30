Podium Kunst in Schramberg: Eine der bestbesuchten Veranstaltungen der Vereinsgeschichte

Den Abschluss der Ausstellung bildet ein öffentliches Künstlergespräch. Moderiert wird das Gespräch von Axel E. Heil, der selbst mit einer Arbeit in der Ausstellung vertreten ist. Seine Gesprächspartner sind die Künstler Hildegard Elma Bruckdorfer, Eva Bur am Orde, Chantal Coutu, Marianne Hopf, Miriam Huschenbeth und Rémy Trevisan. Im Mittelpunkt stehen der Austausch über die gezeigten Werke sowie Einblicke in künstlerische Arbeitsweisen, Themen und Positionen.

Vielfalt an Techniken An der Mitgliederausstellung beteiligen sich 40 Künstler aus Schramberg und der Region. Bereits die Vernissage zählte zu den bestbesuchten Veranstaltungen in der Geschichte des Vereins. Die Vielfalt an künstlerischen Positionen, Techniken, Themen und Stilen macht laut Mitteilung eindrucksvoll sichtbar, welches kreative Potenzial in Schramberg und der Region vorhanden ist. Manche Arbeiten, wie die „Hartschierle“-Installation von Mark Finnern, haben kontroverse und lebhafte Diskussionen ausgelöst – ein Umstand, den der Kunstverein ausdrücklich begrüßt, denn Kunst lebe vom Diskurs und dürfe polarisieren, heißt es vom Podium Kunst.

Die Finissage bietet die letzte Gelegenheit, die ausgestellten Werke zu sehen oder sich noch einmal intensiv mit ihnen auseinanderzusetzen. Im Anschluss an das Künstlergespräch wird die Ausstellung abgebaut, da bereits eine Woche später die nächste Vernissage in den Räumen des Schlosses ansteht. Hierzu wird der Kunstverein Podium Kunst gesondert informieren.