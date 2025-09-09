Playmobil-Figur im Zollernalbkreis: So stehen die Chancen auf die Schwarzwald Marie

Die Nachfrage ist riesig, die Schwarzwald Marie von Playmobil aktuell ausverkauft. Auch im Zollernalbkreis gibt es Interessenten; doch eine Figur können sie dort nicht ergattern - anderswo aber.

„Der Erfolg unserer Playmobil-Schwarzwald-Marie hat uns selbst überrascht, und dies in einem Ausmaß, mit dem wir wirklich nicht gerechnet haben. Wir sind komplett überrannt worden und leider ausverkauft“, erklärt Judith Albaret von der Schwarzwald Tourismus GmbH aus Freiburg unserer Redaktion auf Anfrage.

Zwar werden neue Figuren hergestellt, das kündigt auch Playmobil per Mitteilung an. Das Unternehmen werde „alles dafür tun, die Schwarzwald Marie so schnell wie möglich nachzuproduzieren“.

Doch auch von der zweiten Auflage der Figur wird in Geschäften rund um Albstadt, Balingen und Hechingen nichts zu sehen sein.

Schwarzwald Marie: Verkauf nur über die touristischen Partner

Diese werde erneut „ausschließlich über die touristischen Partner in der Region erhältlich sein“, kündigt Albaret an. „Ein direkter Verkauf an Endkunden über uns ist nicht vorgesehen.“

Immerhin: Sobald die Playmobil-Figur wieder verfügbar sein wird, wollen die Touristik-Experten informieren und auf ihrer Homepage entsprechende Verkaufsstellen aufführen – außerhalb des Zollernalbkreises, versteht sich.