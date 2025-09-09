Playmobil-Figur im Zollernalbkreis: So stehen die Chancen auf die Schwarzwald Marie

Die Nachfrage ist riesig, die Schwarzwald Marie von Playmobil aktuell ausverkauft. Auch im Zollernalbkreis gibt es Interessenten; doch eine Figur können sie dort nicht ergattern - anderswo aber.
„Der Erfolg unserer Playmobil-Schwarzwald-Marie hat uns selbst überrascht, und dies in einem Ausmaß, mit dem wir wirklich nicht gerechnet haben. Wir sind komplett überrannt worden und leider ausverkauft“, erklärt Judith Albaret von der Schwarzwald Tourismus GmbH aus Freiburg unserer Redaktion auf Anfrage.