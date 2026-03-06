Planänderung in Schliengen: Gemeinde soll noch einmal auf Flächensuche gehen

Dem Vorhaben eines privaten Grundstückseigners steht der Gemeinderat Schliengen positiv gegenüber. Doch bei der Änderung des Flächennutzungsplans gab es viel Kritik.
Die Perspektiven für die Nutzung der gut ein Hektar großen Grünfläche zwischen dem Rewe-Markt und der ehemaligen Winzergenossenschaft an der B 3 haben sich geändert. Im Flächennutzungsplan (FNP) aus dem Jahr 2005 ist die gut ein Hektar große Fläche „Am Sonnenstück IV“, die derzeit landwirtschaftlich genutzt wird, als Sondergebiet für Hotellerie und Tourismus dargestellt. Das nun geplante Vorhaben benötigt direkt angrenzend an den Lebensmittelmarkt eine Fläche von gut 0,7 Hektar, davon knapp 0,6 für Wohnen und Gewerbebebauung, den Rest für Verkehrs- und Grünflächen. Im Zuge des Planungsverfahrens ist neben einem Bebauungsplan, der im Entwurf bereits vorliegt, auch eine Änderung des Flächennutzungsplans notwendig, denn aus dem bestehenden könne das Baugebiet planungsrechtlich nicht entwickelt werden, erläuterte Bauamtsleiter Andreas Kiesewetter im Ratsrund.