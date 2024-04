Hocketse, Wanderung und Maibäume warten auf fröhliche Besucher. In Calmbach wird der Flößerpark zur Maifeier-Hochburg. Andernorts dürfen die Hunde mit ihren Besitzern feiern.

Althengstett

In Althengstett werden am Dienstag, 30. April, mehrere Maibäume aufgestellt: ab 17 Uhr vor dem Rathaus Althengstett, ab 18 Uhr auf dem Dorfplatz Ottenbronn, ab 18.30 Uhr in Neuhengstett.

Die Feuerwehr Bad Herrenalb stellt traditionell den Herrenalber Maibaum am 30. April um 18 Uhr auf dem Rathausplatz auf. Der Musikverein Bad Herrenalb-Gaistal wird das Event mit zünftigen Klängen begleiten, im Anschluss gibt es ein geselliges Beisammensein.

Am 1. Mai können Hundebesitzer ab 11 Uhr an einer „Krimiwanderung“ teilnehmen. In Bad Herrenalb wurde eine Leiche gefunden. War es ein tragischer Unfall, Selbstmord oder sogar Mord? In der Gruppe wird gemeinsam der Fall gelöst. Die Plätze sind begrenzt, eine Anmeldung erforderlich.

Der Wildbader Maibaum wird am Dienstag, 30. April, vor dem Palais Thermal aufgestellt. Ab 16 Uhr gibt es auf dem Kurplatz Bewirtung mit Getränken, Würsten, Kaffee und Kuchen. Ab 18 Uhr wird dann der Maibaum gestellt.

Die Bürgerinitiative „Wir für Calmbach“, die Orchestervereinigung Calmbach (OVC) und der 1. FCC laden für Dienstag, 30. April, zur traditionellen Maibaumaufstellung auf dem Calmbacher Lindenplatz ein. Gegen 16.45 Uhr wird der Maibaum mit einem kleinen Umzug auf dem Platz angeliefert. Dort schmücken die Kinder den Baum in den Ortsfarben Blau und Gelb, bevor er dann mit reiner Muskelkraft von den Handwerkern und Feuerwehrleuten in die Höhe gebracht wird. Die Veranstaltung ist ab 16 Uhr bewirtet.

Nach der Maibaumaufstellung auf dem Lindenplatz, ab etwa 18.30 Uhr, geht der Umzug vom Calmbacher Rathaus mit Blasmusik zum Festzelt im Flößerpark. Hier sorgt die Kapelle „Berg und Tal“ ab 19.30 Uhr musikalisch für Stimmung und gute Laune. Das Festzelt wird ab 17 Uhr bewirtet. Der Eintritt zum „Tanz in den Mai“ ist frei.

Auch am 1. Mai wird gefeiert: Die OVC lädt alle Maiwanderer, Maibiker oder auch Maikäfer ins Festzelt in den Calmbacher Flößerpark ein, um dort mit den Musikern den Mai zu feiern: Bratwurst, Bier und Blasmusik machen den Maifeiertag erst richtig schön, heißt es in der Einladung. Ab 11.30 Uhr sorgt die Feuerwehrmusikkapelle Dagersheim für den guten musikalischen Ton, um 12 Uhr ist der Fassanstich vorgesehen.

Der Maibaum wird auf dem Dobler Dorfplatz am 30. April ab 16.30 Uhr aufgestellt. Die TSV FunDance-Gruppe wird mit einem Auftritt für Unterhaltung sorgen.

Der Schwarzwaldverein Ebhausen wandert am 1. Mai ab 9 Uhr. Treffpunkt ist Parkplatz am Friedhof Ebhausen.

Egenhausen

Die Freiwillige Feuerwehr Egenhausen stellt am 30. April ab 18 Uhr auf dem Adlerplatz/Parkplatz hinterm Rathaus den Maibaum auf.

Eine Maihocketse veranstaltet der 1. FC Egenhausen rund ums Sportheim am 1. Mai ab 10 Uhr.

Enzklösterle

Die Gemeinde Enzklösterle veranstaltet am Dienstag, 30. April, einen Tanz in den Mai. Er findet auf dem Festplatz und in der Festhalle in Enzklösterle statt. Beginn ist um 17 Uhr. Die Bewirtung übernimmt die Feuerwehr. Dazu gibt es Vorführungen und Auftritte von Tanzgruppen. Die musikalische Umrahmung übernimmt der Musikverein Enzklösterle.

Gechingen

Am 1. Mai feiert die Feuerwehr Gechingen ihr Maifest. Los geht es um 11 Uhr im Feuerwehrhaus. Es gibt musikalisches Programm und Speisen und Getränke.

Außerdem hat der Schwarzwaldverein seine Maiwanderung ab 9 Uhr. Treffpunkt ist der Fleckenparkplatz Ortsmitte, die Strecke ist etwa zehn Kilometer lang.

In Haiterbach werden mehrere Maibäume aufgestellt. Die Feuerwehr stellt am 30. April ab 18 Uhr in allen Stadtteilen Maibäume auf.

Gemeinsam laden der Verein Nachtwächterbad im Förtelbachtal und die Freiwillige Feuerwehr Höfen für Dienstag, 30. April, ab 18 Uhr zur Maibaumaufstellung in das Höfener Freibad ein.

Am 1. Mai, findet dann ab 10.30 Uhr die Maihocketse des Akkordeonorchesters Höfen statt. Diese findet am und im Güterschuppen des Bahnhofs in Höfen statt – mit Livemusik, Grillspezialitäten, Maultaschen, Kuchen und Getränken.

Eine Maibaumhocketse gibt es am Martin-Haag-Platz am Dienstag, 30. April ab 17 Uhr.

Maiwanderungen sind am 1. Mai ab 8.30 Uhr an der Turnhalle Oberjettingen, sowie ab 10 Uhr am Vereinsheim des Kleintierzuchtvereins Jettingen sowie ab 10 Uhr beim Vereinsheim des Tennisclubs Jettingen geplant.

Die Maibaumhocketse ist in Mötzingen am 30. April ab 15 Uhr auf dem Schloßplatz.

Am 30. April ist die Maibaum Hocketse der Jugend der Sportfreunde Emmingen vor dem Rathaus Emmingen ab 17 Uhr.

Am Dienstag, 30. April stellt die Feuerwehr Altbulach den Maibaum ab 17.30 Uhr am Rathaus Altbulach auf.

Ebenfalls am 30. April gibt es in Martinsmoos ab 18 Uhr das Maibaumstellen und eine Hocketse in der Ortsmitte.

Für den 1. Mai lädt der Schwarzwaldverein zur Hocketse an der Lochsägemühle im Ziegelbachtal. Ab 11 Uhr wird mit hausgemachtem Eintopf aus der Gulaschkanone, Steaks, Bratwürsten und Roter vom Grill, Kaffee, Kuchen, Waffeln und allerlei Getränken bewirtet.

Am 1. Mai gibt es im Feuerwehrhaus Arnbach von 10 bis 20 Uhr eine Hocketse.

Die Hocketse bei der OHC-Hütte in Neuweiler findet am 1. Mai ab 9 Uhr statt.

Der SV Agenbach wandert ebenfalls am 1. Mai ab 10 Uhr. Treffpunkt ist am beim Sportheim in Agenbach. Der Weg ist auch für Kinderwagen geeignet. Anschließend ist ein gemütliches Beisammensein mit Grillen, Kaffee und Kuchen auf dem Sportplatz beziehungsweise in der Halle geplant. Grillgut soll selbst mitgebracht werden, für Getränke ist gesorgt.

Ostelsheim

Die Maihocketse in Ostelsheim ist am 1. Mai ab 11 Uhr auf dem Sportgelände am Bahndamm.

Die freiwillige Feuerwehr Schömberg hat ihr 1.Mai-Fest am 1. Mai ab 10 Uhr im Feuerwehrhaus Schömberg.

Traditionell wird der Maibaum am 30. April aufgestellt: In Feldrennach ab 17 Uhr auf dem Marktplatz, in Langenalb im ehemaligen Feuerwehrhaus ab 17.30 Uhr, in Ottenhausen vor der Turnhalle ab 17.30.

Das Maifest bei den Hundefreunden Straubenhardt startet am 1. Mai um 11 Uhr in der Feldrennacherstraße 65 mit Kinderprogramm und traditionellem Hunderennen.

Der „1. Mai bei Wango“ ist in der Turn- und Festhalle Feldrennach am 1. Mai ab 11 Uhr.

Der Maibaum in Unterreichenbach wird am 30. April ab 18 Uhr im Ortspark aufgestellt, es ist Musik angekündigt.

Am 1. Mai hat der Musikvereins Unterreichenbach ab 11 Uhr sein Maifest in der Tannenberghalle.