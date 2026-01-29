Pikanter Vorwurf gegen Rathauschef: Das Landratsamt nimmt die „Whiskey-Affäre“ aus Appenweier unter die Lupe

Bürgermeister Viktor Lorenz sieht sich ernsten Vorwürfen ausgesetzt: Der Rat vermutet, er habe Alkohol im Wert von knapp 2000 Euro unterschlagen. Der Fall liegt beim Landratsamt.
46 Flaschen Whiskey sorgen derzeit in Appenweier für Diskussionen. Für rund 1940 Euro seien insgesamt 50 Flaschen im Rathaus als Präsente verbucht worden, sagte ein Mitglied des Gemeinderats, das nicht namentlich genannt werden will. Bei vier Flaschen sei bekannt, an wen diese verschenkt wurden. Der Verbleib der restlichen 46 Flaschen habe im Gemeinderat zu Diskussionen geführt.